Tanti amici ed ex allievi alla serata in ricordo del pittore e docente Mino Marra

amici, colleghi, ex allievi e appassionati si è ritrovato il 24 aprile alla Domus Alexandrina di Bergamo per assistere alla proiezione di un docufilm dedicato a Mino Marra, pittore e docente recentemente scomparso dopo una lunga malattia. La proiezione si è svolta nell’ambito di un evento commemorativo che ha voluto rendere omaggio alla figura dell’artista pugliese, bergamasco d’adozione, che ha lasciato un segno profondo nell’ambiente culturale locale.Marra è stato un artista dalla prolifica e coerente parabola creativa, iniziata nei tardi anni Cinquanta con una fase materico-informale e ben presto orientata verso una figurazione nuova, dal respiro esistenziale. A partire dagli anni Sessanta, la sua ricerca si è distinta per l’adesione a un linguaggio pittorico intenso e personale, in grado di coniugare introspezione e sensibilità per la materia. Bergamonews.it - Tanti amici ed ex allievi alla serata in ricordo del pittore e docente Mino Marra Leggi su Bergamonews.it Bergamo. Un pubblico composto da, colleghi, exe appassionati si è ritrovato il 24 aprileDomus Alexandrina di Bergamo per assistereproiezione di un docufilm dedicato arecentemente scomparso dopo una lunga malattia. La proiezione si è svolta nell’ambito di un evento commemorativo che ha voluto rendere omaggiofigura dell’artista pugliese, bergamasco d’adozione, che ha lasciato un segno profondo nell’ambiente culturale locale.è stato un artista dprolifica e coerente parabola creativa, iniziata nei tardi anni Cinquanta con una fase materico-informale e ben presto orientata verso una figurazione nuova, dal respiro esistenziale. A partire dagli anni Sessanta, la sua ricerca si è distinta per l’adesione a un linguaggio pittorico intenso e personale, in grado di coniugare introspezione e sensibilità per la materia.

Tanti amici ed ex allievi alla serata in ricordo del pittore e docente Mino Marra; Addio al professore di fisica all'Iti e Bus. Massimo Cellario; Gigi Buffon festeggia il compleanno a Venezia con tanti amici e Ilaria D'Amico

