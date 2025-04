Tante sagre castelli aperti spettacoli e concerti il week end in provincia

castelli, palazzi e borghi medievali (venerdì 25 aprile), il concerto dedicato a Papa Francesco a Costa di Mezzate (sabato 26 aprile), la canzone italiana d’autore a Clusone, “La Bella e la Bestia” a Grassobbio, i tulipani al Castello di Malpaga, i Modena City Ramblers (venerdì 25 aprile, su prenotazione) alla Malga Lunga e il tributo a Guccini (domenica 27 aprile) al Druso di Ranica.Da annotare, inoltre, la sagra bergamasca a Grassobbio, la sagra alpina a Brusaporto, la festa di San Giuseppe a Quintano (castelli Calepio), la sagra alpina di primavera a Lallio, la sagra di San Giorgio alla Ramera (Ponteranica), la sagra di San Giorgio a Solza, il Festival della paella e della sangria con gluten free fest a Spirano, Zandobbio paese in festa, la Fiera agricola della Bassa Bergamasca a Treviglio, il Festival degli spaventapasseri a Onore, Rovetta e Songavazzo, visite guidate e altro ancora. Bergamonews.it - Tante sagre, castelli aperti, spettacoli e concerti: il week-end in provincia Leggi su Bergamonews.it Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nel lungo fine-settimana del 25 Aprile. Fra gli appuntamenti spiccano la speciale giornata dei, palazzi e borghi medievali (venerdì 25 aprile), il concerto dedicato a Papa Francesco a Costa di Mezzate (sabato 26 aprile), la canzone italiana d’autore a Clusone, “La Bella e la Bestia” a Grassobbio, i tulipani al Castello di Malpaga, i Modena City Ramblers (venerdì 25 aprile, su prenotazione) alla Malga Lunga e il tributo a Guccini (domenica 27 aprile) al Druso di Ranica.Da annotare, inoltre, la sagra bergamasca a Grassobbio, la sagra alpina a Brusaporto, la festa di San Giuseppe a Quintano (Calepio), la sagra alpina di primavera a Lallio, la sagra di San Giorgio alla Ramera (Ponteranica), la sagra di San Giorgio a Solza, il Festival della paella e della sangria con gluten free fest a Spirano, Zandobbio paese in festa, la Fiera agricola della Bassa Bergamasca a Treviglio, il Festival degli spaventapasseri a Onore, Rovetta e Songavazzo, visite guidate e altro ancora.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il Presidio dei Castelli Romani di “Libera ” , Natale De Grazia, sta crescendo. Nei giorni scorsi è stata organizzata un incontro a Palazzo Chigi ad Ariccia, insieme a tanti ragazzi ed insegnati. “E’ stata una mattinata meravigliosa abbiamo avuto la presenza e il tesseramento di tantissimi ragazzi e anche degli insegnanti. Si sono tesserate anche persone comuni.” Ha affermato con soddisfazione Caterina Viola referente per Libera ai Castelli Romani. 🔗laspunta.it

Cinecittà World, opening da Oscar tra storia, cinema e leggenda con il Presidente e AD Antonio Abete: le aperture per i ponti di Primavera, il menù speciale ispirato ai film di Bud Spencer & Terence Hill e molto altro ancora Cinecittà World (qui il sito web ufficiale) dà ufficialmente il via alla nuova stagione e inaugura i festeggiamenti per il suo decimo anniversario con tante novità nel segno del cinema. 🔗.com

LA MANIFESTAZIONE. Nuove collaborazioni, un ricco programma, due Fuori Fiera e tantissimi ospiti per uno degli appuntamenti più attesi della cultura bergamasca. Dal 19 aprile al 4 maggio sul Sentierone a Bergamo la Fiera dei Librai che propone questo claim per l’edizione 2025: «Lasciati portare lontano». 🔗ecodibergamo.it

25 aprile 2025 e weekend lungo, cosa fare a Torino? Corteo, sagre, musei gratis ed eventi; Che cosa fare a Pasqua e Pasquetta a Torino e in Piemonte 2025; Cosa fare questo weekend ai Castelli Romani: tanti appuntamenti che omaggiano il pane, il vino e i funghi | Domenica 22 settembre ricca di eventi; Todays Festival, birra e feste medievali: cosa fare a Torino sabato 24 e domenica 25 agosto. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Castelli Aperti 2025: dove, quando e info - Torna Castelli Aperti Fvg, la manifestazione, giunta alla sua 41esima edizione, per scoprire i più affascinanti e suggestivi manieri del Friuli Venezia Giulia. Ecco tutte le informazioni per ... 🔗msn.com

Castelli Aperti 2025 ricomincia a Pasqua e Pasquetta: oltre 40 dimore da visitare in Piemonte il 20 e 21 aprile - Da allora, "Castelli Aperti" è diventato un appuntamento imperdibile, un viaggio collettivo nella memoria architettonica e culturale della regione. “Castelli Aperti, da trent’anni non si ... 🔗torinotoday.it