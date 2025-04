Tajani Continuare a difendere la libertà tutti insieme

tutti gli italiani, è la festa del Tricolore, non di parte. La sobrietà non significa non celebrare una data storica, che ricorda la riconquista della libertà, che deve farci Continuare a guardare in avanti. Noi dobbiamo Continuare a difendere la libertà e si difende ogni giorno tutti quanti insieme”. Così il vicepremier e ministro, Antonio Tajani, a margine della visita alle Fosse ardeatine per il 25 aprile.(ITALPRESS).-Foto: Ipa Agency-Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Tajani “Continuare a difendere la libertà tutti insieme” Leggi su Unlimitednews.it ROMA (ITALPRESS) – “Oggi è la festa digli italiani, è la festa del Tricolore, non di parte. La sobrietà non significa non celebrare una data storica, che ricorda la riconquista della, che deve farcia guardare in avanti. Noi dobbiamolae si difende ogni giornoquanti”. Così il vicepremier e ministro, Antonio, a margine della visita alle Fosse ardeatine per il 25 aprile.(ITALPRESS).-Foto: Ipa Agency-Unlimited News - Notizie dal mondo

Altre fonti ne stanno dando notizia

Antonio Tajani ammette: «Senza Stati uniti non siamo in grado di difendere né l’Europa né l’Ucraina, il resto sono chiacchiere» - È rispondendo alle domande dopo la prima relazione sul proseguimento delle missioni internazionali, che il ministro degli Esteri, Antonio Tajani dice in modo particolarmente esplicito quello che è stato il sottinteso di queste settimane di crescenti tensioni tra Europa e Stati uniti: «Non possiamo pensare di garantire la sicurezza dell’Europa se non c’è una collaborazione con gli Stati uniti d’America, tutto il resto è velleitarismo sono chiacchiere». 🔗open.online

Crozza-Tajani cerca di difendere il riarmo a tutti i costi: “E se ci invade Godzilla, chi ci mandi? I ricercatori e i medici?” - Nell’ultima puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza veste i panni del ministro degli Esteri Tajani che cerca di giustificare a tutti i costi il riarmo: “Metti che ci invade Godzilla, s’è visto tante volte nei film, chi ci mandi? Mica ci puoi mandare i medici, le maestre elementari, i ricercatori” “Live streaming ed episodi completi su discovery+” L'articolo Crozza-Tajani cerca di difendere il riarmo a tutti i costi: “E se ci invade Godzilla, chi ci mandi? I ricercatori e i medici?” proviene da Il Fatto ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Dazi, a rischio vini europei: Trump vuole difendere il whisky Usa, Tajani vede Rubio - Il dazio simbolico del 50% imposto dall'Ue sul Whisky americano ha infuriato Trump, che ha deciso di controbattere minacciando tariffe del 200% su tutti i prodotti vinicoli provenienti dall'Europa. I due Paesi più colpiti, quindi, saranno l'Italia e la Francia L'articolo Dazi, a rischio vini europei: Trump vuole difendere il whisky Usa, Tajani vede Rubio proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Tajani Continuare a difendere la libertà tutti insieme; 25 aprile, Tajani: “La libertà si difende ogni giorno, assieme”; 25 aprile, Tajani: Oggi e' la festa di tutti gli italiani; FESTA DELLA LIBERAZIONE, TAJANI: LA LIBERTÀ LA SI DIFENTE OGNI GIORNO TUTTI QUANTI INSIEME. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online