Tajani alle Fosse Ardeatine un uomo lo ferma Lei qui grazie ai partigiani canti con noi Il ministro va via

ministro degli Esteri Antonio Tajani al Mausoleo delle Fosse Ardeatine. Un uomo con indosso la bandiera della pace lo ferma: “Voglio ricordare a lei a tutto il governo che voi governate questo Paese in democrazia e libertà grazie alla lotta partigiana. Lo ricordi a tutti i ministri e al presidente del Consiglio. canti con noi Bella ciao“.L'articolo Tajani alle Fosse Ardeatine, un uomo lo ferma: “Lei qui grazie ai partigiani, canti con noi”. Il ministro va via proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Tajani alle Fosse Ardeatine, un uomo lo ferma: “Lei qui grazie ai partigiani, canti con noi”. Il ministro va via Leggi su Ilfattoquotidiano.it Centinaia di persone hanno intonato Bella ciao durante la visita del vicepremier edegli Esteri Antonioal Mausoleo delle. Uncon indosso la bandiera della pace lo: “Voglio ricordare a lei a tutto il governo che voi governate questo Paese in democrazia e libertàalla lotta partigiana. Lo ricordi a tutti i ministri e al presidente del Consiglio.con noi Bella ciao“.L'articolo, unlo: “Lei quiaicon noi”. Ilva via proviene da Il Fatto Quotidiano.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Mattarella alla cerimonia per l'anniversario eccidio delle Fosse ardeatine - (Agenzia Vista) Roma, 24 marzo 2025 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato alla cerimonia commemorativa dell'81° anniversario dell'eccidio delle Fosse Ardeatine. Il Capo dello Stato ha deposto una corona di alloro sulla lapide in memoria dei martiri del 24 marzo 1944, per poi ascoltare l'indirizzo di saluto di Francesco Albertelli, Presidente dell'ANFIM, e l'appello dei caduti, letto da Marco Trasciani, Segretario generale dell'ANFIM. 🔗liberoquotidiano.it

L’eccidio delle Fosse Ardeatine, oggi 24 marzo - Oggi, 24 marzo 2025, Roma ricorda le 335 vittime innocenti delle Fosse Ardeatine, cadute sotto l’eccidio nazista del 1944. La città ospita diverse iniziative per onorare la loro memoria e riflettere sul valore della pace e della resistenza. La giornata è iniziata alle 10:00 con una solenne cerimonia al Mausoleo delle Fosse Ardeatine, situato in Via Ardeatina 174. Alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sono stati letti i nomi delle 335 vittime, seguiti da preghiere cattoliche ed ebraiche. 🔗romadailynews.it

Fosse Ardeatine, Mattarella alla cerimonia dell’ottantunesimo anniversario dell’eccidio - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona d’alloro per l’ottantunesimo anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine. Il capo dello Stato è stato accompagnato dal ministero della Difesa Guido Crosetto, dai vertici delle forze armate, e dal presidente dell’Associazione italiane famiglie dei martiri italiani, Francesco Albertelli. Mattarella è stato accolto da un lungo applauso. 🔗ilfattoquotidiano.it

Tajani alle Fosse Ardeatine, un uomo lo ferma: “Canti Bella ciao, lei governa grazie ai partigiani”; Tajani alle Fosse Aerdeatine, un uomo lo ferma: “Lei qui grazie ai partigiani, canti con noi”; 25 aprile, un uomo ferma Tajani: Canti Bella Ciao con noi; 25 aprile. Mattarella a Genova: È sempre tempo di Resistenza, valori sempre attuali - Mattarella cita il Papa, è sempre tempo di Resistenza. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Tajani alle Fosse Ardeatine, un uomo lo ferma: “Canti Bella ciao, lei governa grazie ai partigiani” - Durante la visita al Mausoleo delle Fosse Ardeatine, il ministro Tajani è stato accolto da cori e da un invito a cantare "Bella ciao". A rivolgergli l’appello, un uomo con la bandiera della pace: "Gov ... 🔗repubblica.it

25 Aprile, Tajani: "Oggi è la festa di tutti gli italiani" - Il ministro degli Esteri si è recato questa mattina al Mausoleo delle Fosse Ardeatine a Roma per il giorno della Liberazione ... 🔗msn.com

25 aprile Tajani: sobrietà è ricordare e non strumentalizzare - Roma, 25 apr. (askanews) – “Questa non è la giornata delle divisioni o la giornata degli scontri, è la giornata della libertà perché se noi andiamo a vedere quelli combatterono” il nazifascismo “vedia ... 🔗ildenaro.it