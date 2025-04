Tabù San Siro per Ranieri non vince nella Milano nerazzurra da 17 anni Il dubbio è se coprirsi o osare

Pericolosa dalla distanza (nove gol da fuori area, nessuno ha fatto meglio) e fragile sui calci piazzati (tredici gol presi da palla inattiva). L'identikit della Roma di Claudio Ranieri dà l'idea di essere la negazione della versione targata Josè Mourinho che con i centimetri dei saltatori è riuscito spesso ad accumulare punti pesanti per la qualificazione europea. C'è però tanto altro da raccontare sulla squadra giallorossa, attesa domenica alle 15:00 dall'Inter di Simone Inzaghi. La Roma è imbattuta in campionato nel 2025, ha raccolto più punti di tutti da gennaio in poi (37) e ha il portiere che ha collezionato più clean sheet (Svilar, 13). Allo stesso tempo però le ultime uscite degli uomini di Claudio Ranieri hanno fatto emergere qualche problema. La sensazione che qualcosa si sia inceppato a Trigoria c'è, nonostante i cinque punti contro Juventus, Lazio e Genoa rappresentino tutto sommato un bottino positivo.

L'Inter e la forza di San Siro: 54 + 14! Ma è tabù Bayern Monaco – TS - San Siro in questi anni si è rivelato un fortino per l'Inter di Simone Inzaghi. Mercoledì arriva il Bayern Monaco e il tecnico nerazzurro conta sui numeri del suo stadio. FORT SAN SIRO – Per ipotecare una qualificazione sarà necessario blindare San Siro agli attacchi del Bayern Monaco. L'Inter, mercoledì sera, è chiamata a difendere il grandioso risultato dell'Allianz Arena (1-2) e per farlo si affida ai numeri del suo leggendario stadio.

San Siro Inter, Scaroni ottimista: «Nuovo stadio coi nerazzurri? Probabilità superiori al 50%, porteremo qui le sedi dei due club! Vi spiego il progetto» - Intervistato da Il Foglio in occasione dell'evento per lo stadio San Siro, il presidente del Milan, Paolo Scaroni ha aggiornato sulla questione che sta a cuore sia ai tifosi rossoneri che a quelli dell'Inter. PRESENZE ALLO STADIO –«I tifosi sono al centro della nostra attenzione, avere i tifosi al nostro fianco è importantissimo.

Pulisic-Reijnders ribaltano il match: il Como cade 2 a 1 a San Siro - Il Como scende in campo al "Meazza" con l'obiettivo di continuare a lottare per la salvezza, ma affronta un Milan in un momento di grande tensione, a caccia disperata di punti per la qualificazione alla Champions League. La partita inizia con il Milan che, come da copione, parte forte...

