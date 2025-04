Tabellone Coppa Italia 2024 2025 date turni partite e risultati

turni preliminari alla finale, il programma completo della competizione: Tabellone Coppa Italia 2024/2025 La Coppa Italia 2024/2025 ha preso forma con il sorteggio della manifestazione lunedì 5 luglio 2024. Denominata per ragioni di sponsorizzazione Coppa Italia Frecciarossa, è la 78ª edizione del torneo. Tabellone Coppa Italia 2024/2025: le partite inizieranno sabato 3 agosto 2023 . Calcionews24.com - Tabellone Coppa Italia 2024/2025: date, turni, partite e risultati Leggi su Calcionews24.com Daipreliminari alla finale, il programma completo della competizione:Laha preso forma con il sorteggio della manifestazione lunedì 5 luglio. Denominata per ragioni di sponsorizzazioneFrecciarossa, è la 78ª edizione del torneo.: leinizieranno sabato 3 agosto 2023 .

Coppa Italia: oggi il quarto di finale lato tabellone Inter - In vista di Inter-Lazio di Coppa Italia, per la quale bisognerà attendere ancora tre settimane, oggi c’è la partita che darà l’avversario in semifinale della vincente del match del 25 febbraio. Si gioca ancora al Meazza, con Milan-Roma, dopo che ieri si è qualificato il Bologna. COPPA ITALIA – QUARTI DI FINALE Milan-Roma mercoledì 5 febbraio ore 21 – diretta TV Canale 5 Inter-Lazio martedì 25 febbraio ore 21 Juventus-Empoli mercoledì 26 febbraio ore 21 Atalanta-Bologna 0-1 80? Castro In grassetto le squadre qualificate. 🔗inter-news.it

