Szczesny sul vizio del fumo 8220Ho perso la battaglia da giovane ma non fate quello che ho fatto io8221

Szczesny non si è mai nascosto: "Sì fumo, non sono un politico, se mi fai una domanda ti rispondo nel modo più onesto possibile" Leggi su Fanpage.it Più volte è stato pizzicato cin una sigaretta in mano, manon si è mai nascosto: "Sì, non sono un politico, se mi fai una domanda ti rispondo nel modo più onesto possibile"

