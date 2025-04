Szczesny ampquotHo perso la mia battaglia col fumo non fate come me Non sono un politico quindi lo ammettoampquot

Szczesny, portiere del Barcellona ex Juventus e Arsenal, ha parlato a ESPN soffermandosi anche su un suo vizio, quello del fumo: `Ci so. Leggi su Calciomercato.com Wojciech, portiere del Barcellona ex Juventus e Arsenal, ha parlato a ESPN soffermandosi anche su un suo vizio, quello del: `Ci so.

Szczesny sul vizio del fumo: “Ho perso la battaglia da giovane, ma non fate quello che ho fatto io” - Più volte è stato pizzicato cin una sigaretta in mano, ma Szczesny non si è mai nascosto: "Sì fumo, non sono un politico, se mi fai una domanda ti rispondo nel modo più onesto possibile"Continua a leggere 🔗fanpage.it

Szczesny: "Ho perso la mia battaglia col fumo, non fate come me. Non sono un politico, quindi lo ammetto" - Wojciech Szczesny, portiere del Barcellona ex Juventus e Arsenal, ha parlato a ESPN soffermandosi anche su un suo vizio, quello del fumo: `Ci sono alcuni aspetti de. 🔗calciomercato.com

Szczesny e il fumo: "Ho perso la mia battaglia, non seguitemi" - Il portiere del Barcellona si racconta a ESPN e manda un consiglio a tutti i più giovani: "Preferirei non parlarne..." ... 🔗tuttosport.com

