Juventusnews24.com - Szczesny ammette: «Ho perso la battaglia contro il fumo, è un abitudine molto negativa». L’ex Juve lancia quest’appello

Leggi su Juventusnews24.com

, ex portiere dellantus,di essere un fumatore: tutte le dichiarazioni del calciatoreIl portiere del Barcellona, ed exntus,ha parlato all’ESPN rivelando la sualegata al.PAROLE – «Ci sono alcuni aspetti del gioco in cui credo di poter essere un esempio perfetto per i più giovani o per i miei compagni di squadra. Ma ci sono anche alcuni aspetti della mia carriera che è meglio non seguire e in cui ho fallito. Cerco comunque di fare del mio meglio, di essere un buon esempio per i più giovani e per i tifosi più giovani che ci guardano. Per quanto riguarda il, per favore non seguite il mio esempio, non fatelo. Hola. Quando ero più giovane ho preso questa, che so benissimo essereper me.