Sydney Sweeney star del film tratto dal videogioco Split Fiction

film tratto dal videogame Split Fiction e Sydney Sweeney farà parte del cast. Sydney Sweeney sarà la protagonista dell'adattamento cinematografico del videogioco Split Fiction, progetto che verrà diretto da Jon M. Chu, reduce dal successo di Wicked. Il progetto sarà prodotto da Mike Goldberg e Dmitri M. Johnson di Story Kitchen e da Somewhere, la casa di produzione del regista. Il team al lavoro sul film Split Fiction sarà scritto da Rhett Reese e Paul Wernick, già autori di Deadpool & Wolverine. I protagonisti del videogioco, che unisce elementi fantasy e sci-fi, sono due autori, Mio e Zoe, che rimangono intrappolati nel mondo che scrivono. I giocatori devono affrontare combattimenti, sfide e sfruttare . Movieplayer.it - Sydney Sweeney star del film tratto dal videogioco Split Fiction Leggi su Movieplayer.it Il regista di Wicked, Jon M. Chu, si occuperà deldal videogamefarà parte del cast.sarà la protagonista dell'adattamento cinematografico del, progetto che verrà diretto da Jon M. Chu, reduce dal successo di Wicked. Il progetto sarà prodotto da Mike Goldberg e Dmitri M. Johnson di Story Kitchen e da Somewhere, la casa di produzione del regista. Il team al lavoro sulsarà scritto da Rhett Reese e Paul Wernick, già autori di Deadpool & Wolverine. I protagonisti del, che unisce elementi fantasy e sci-fi, sono due autori, Mio e Zoe, che rimangono intrappolati nel mondo che scrivono. I giocatori devono affrontare combattimenti, sfide e sfruttare .

Ne parlano su altre fonti

Sydney Sweeney: la star di The White Lotus in trattative per recitare in Gundam - L'attrice potrebbe essere la prossima new entry nel cast del live action di Legendary sul robot giapponese famoso in tutto il mondo. Sydney Sweeney è alle battute finali della trattativa per entrare a far parte del cast di Gundam, il film prodotto da Legendary. Al timone del progetto è stato scelto Jim Mickle, che lavorerà alla sceneggiatura e alla regia. Il franchise giapponese di fantascienza militare Gundam ha debuttato nel 1979 come serie tv ideata da Yoshiyuki Tomino, Mobile Suit Gundam. 🔗movieplayer.it

Sydney Sweeney lascia il fidanzato Jonathan Davino dopo 7 anni: le voci sul flirt con la co-star Glen Powell - Sembra che quella tra Sydney Sweeney e Jonathan Davino non sia una semplice crisi e che la loro storia d'amore sia giunta al capolinea. Nel frattempo, continuano le voci di un flirt tra la protagonista di Tutti tranne te e del suo collega di set Glen Powell.Continua a leggere 🔗fanpage.it

The Housemaid: Amanda Seyfried e Sydney Sweeney promettono che il film sarà 'folle' - Lionsgate ha presentato al CinemaCon il film The Housemaid, tratto dal popolare romanzo di Freida McFadden, e le protagoniste Amanda Seyfried e Sydney Sweeney hanno anticipato momenti folli. Lionsgate ha presentato all'evento CinemaCon il film The Housemaid, diretto da Paul Feig e tratto dal romanzo scritto da Freida McFadden. I presenti hanno potuto vedere le prime immagini dell'atteso film che avrà come star Sydney Sweeney, Amanda Seyfried e Brandon Sklenar. 🔗movieplayer.it

Sydney Sweeney star del film tratto dal videogioco Split Fiction; Uno dei migliori giochi del 2025 sta già per diventare un film… con Sydney Sweeney!; Sydney Sweeney sarà nel film di Split Fiction; Split Fiction, Sydney Sweeney sarà la protagonista del film basato sul famoso videogame!. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Sydney Sweeney star del film tratto dal videogioco Split Fiction - Il regista di Wicked, Jon M. Chu, si occuperà del film tratto dal videogame Split Fiction e Sydney Sweeney farà parte del cast. 🔗msn.com

Sydney Sweeney protagonista del film ispirato al videogioco Split Fiction: tutte le novità - Sydney Sweeney entra nel mondo dei videogiochi con il film "Split Fiction", diretto da Jon M. Chu, basato sul popolare videogioco di Hazelight Studios e Electronic Arts, in arrivo nel 2025. 🔗ecodelcinema.com

Split Fiction: Sydney Sweeney sarà la protagonista del film - Sydney Sweeney è stata scelta come protagonista - co-protagonista, in teoria - dell'adattamento cinematografico di Split ... 🔗lascimmiapensa.com