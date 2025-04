Superenalotto centrati due 5 a Pieve a Nevole vinti oltre 68mila euro

Superenalotto premia infatti la Toscana e precisamente Pieve a Nevole, in provincia di Pistoia. Nel concorso di giovedì 24 aprile, come riporta Agipronews, sono stati centrati due “5” da 34.183,12 euro l’uno. Le schedine fortunate sono state giocate presso la Tabaccheria Boschi che si trova in via Marconi, 13. Intanto i giocatori già pensano alla prossima estrazione e al jackpot in palio, che sale ancora. L’ultimo “6” da 88,2 milioni di euro è stato centrato il 20 marzo 2025 a Roma. Il jackpot per la prossima estrazione dunque, che è in programma sabato 26 aprile, sale a ben 24,2 milioni di euro.Maurizio Costanzo Lanazione.it - Superenalotto, centrati due 5 a Pieve a Nevole: vinti oltre 68mila euro Leggi su Lanazione.it Pistoia, 25 aprile 2025 - La dea bendata torna a baciare lannostra regione. Ilpremia infatti la Toscana e precisamente, in provincia di Pistoia. Nel concorso di giovedì 24 aprile, come riporta Agipronews, sono statidue “5” da 34.183,12l’uno. Le schedine fortunate sono state giocate presso la Tabaccheria Boschi che si trova in via Marconi, 13. Intanto i giocatori già pensano alla prossima estrazione e al jackpot in palio, che sale ancora. L’ultimo “6” da 88,2 milioni diè stato centrato il 20 marzo 2025 a Roma. Il jackpot per la prossima estrazione dunque, che è in programma sabato 26 aprile, sale a ben 24,2 milioni di.Maurizio Costanzo

Approfondimenti da altre fonti

Superenalotto, in Toscana centrati due 5 da oltre 30mila euro - Lucca, 11 aprile 2025 - Il SuperEnalotto sorride alla Toscana e la dea bendata nell'ultima estrazione del Superenalotto è tormata a baciare la nostra regione, questa volta con una doppia vincita. Nell’estrazione di giovedì 10 aprile, come riporta Agipronews, sono stati centrati due “5” da 15.420,06 euro l'uno. Il primo '5' è stato centrato a Capannori, in provincia di Lucca, dove la schedina del fortunato giocatore è stata giocata presso la Tabaccheria 4 Mura in via Pesciatina, 842. 🔗lanazione.it

SuperEnalotto, sfiorati due '6' super milionari in Capitanata: centrati due '5' a Peschici e San Severo - A San Severo, nel concorso di martedì 8 aprile, un giocatore ha messo a segno un 5 da 43,147 euro al SuperEnalotto, sfiorando il 6 super milionario. Come riporta Agipronews, la vincita è stata centrata presso l’esercizio Clarizia di Alessandro Nicola in via Nenni, 45. L’ultimo '6' da 88,2 milioni... 🔗foggiatoday.it

SuperEnalotto: in Campania centrati due “5” per un totale di 57mila euro - Tempo di lettura: < 1 minutoCampania a segno con il SuperEnalotto. Nel concorso di sabato 8 febbraio centrati due “5” da 28.782,72 euro ciascuno rispettivamente a Napoli presso O’Bancolotto in via Colonello Lahalle, 37 e a Grottaminarda, in provincia di Avellino, nella Tabaccheria Riv N°3 in via Antonio Angelo Minchiello, 18. L’ultimo “6” da 89,2 milioni di euro è stato centrato il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento. 🔗anteprima24.it

Superenalotto, centrati due 5 a Pieve a Nevole: vinti oltre 68mila euro; SuperEnalotto: in Sicilia centrati due “5” per un totale di oltre 68mila euro; SuperEnalotto, vinti oltre 34 mila euro in una tabaccheria di Acireale; ?Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 24 aprile 2025: numeri vincenti e quote. Nessun 6 né 5+. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Superenalotto, centrati due 5 a Pieve a Nevole: vinti oltre 68mila euro - Pistoia, 25 aprile 2025 - La dea bendata torna a baciare lannostra regione. Il SuperEnalotto premia infatti la Toscana e precisamente Pieve a Nevole, in provincia di Pistoia. Nel concorso di giovedì 2 ... 🔗msn.com

SuperEnalotto: a Pieve a Nevole (PT) centrati due “5” per un totale di oltre 68mila euro - ROMA- Il SuperEnalotto premia la Toscana e precisamente Pieve a Nevole, in provincia di Pistoia, dove nel concorso di giovedì 24 aprile sono stati ... 🔗agipronews.it

SuperEnalotto, in Sicilia centrati due “5” per un totale di oltre 68mila euro - Sicilia protagonista con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di giovedì 24 aprile, come riporta Agipronews, sono stati centrati due “5” da 34.183,12 euro l’uno: il primo a Pachino, in provincia di Sirac ... 🔗ilfattonisseno.it