Supercoppa Italiana Inter confermato il format a 4 in Arabia Saudita Spunta un clamoroso scenario

Supercoppa Italiana Inter, confermato il formata a 4 in Arabia Saudita? Spunta un clamoroso scenario sulla competizioneCome riferito da Tuttosport, essendo stato confermato qualche settimana fa il format a 4 squadre anche per la Supercoppa Italiana della prossima stagione, l'Inter, dovrebbe essere quasi sicuramente qualificata in caso di Scudetto o secondo posto in campionato.Tuttavia ci sono ancora un paio di nodi da sciogliere: l'Arabia Saudita, che può ospitare da contratto ancora 2 delle prossime 4 edizioni, deve ancora ufficializzare la decisione anche se la presenza dei nerazzurri aumenta le chance per il sì. Se invece si andrà verso il clamoroso no andrebbe deciso dove spostare la sede (se da un'altra parte all'estero o in Italia) o se tornare al format a due squadre.

