Super Cube anime cinese doppiato con intelligenza artificiale fa imbufalire fan e registi del settore

anime del 2025, Super Cube, realizzato in Cina e secondo lo stile dei donghua, ha un doppiaggio realizzato con intelligenza artificiale che ha disgustato i fan: ma non è solo il doppiaggio la criticità secondo alcuni. Tra le sorprese più chiacchierate di questa primavera 2025 c'è senza dubbio Super Cube, donghua cinese diventato virale per le sue spettacolari sequenze d'azione e la trama da shōnen cosmico che unisce romanticismo liceale, Superpoteri interdimensionali e viaggi nello spazio. Ma se da una parte l'animazione è lodevole, dall'altra le polemiche non mancano. Due, in particolare, stanno accendendo il dibattito: il doppiaggio inglese realizzato con intelligenza artificiale (già definito "orribile" dagli spettatori) e le dichiarazioni al vetriolo di Kenichiro Aoki, action animation director della seconda stagione di One-Punch Man, che ha accusato il team di animazione di plagio stilistico.

