Sulla tomba di Papa Francesco un intervento dell’ultimo minuto ecco il dettaglio da modificare

Papa Francesco sarà portata dal Vaticano alla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove Bergoglio ha scelto di essere sepolto. Ma, da quanto emerge, pare ci sia un dettaglio cruciale da modificare. Secondo una fotografia in possesso dell'Ansa, Sulla lastra di marmo la scritta 'Franciscus' al momento sembra quasi impercettibile. Si starebbe quindi valutando un intervento dell'ultimo minuto, sobrio, per fare in modo che l'unica iscrizione voluta dal Pontefice, sia comunque più leggibile.Intanto emergono altri dettagli, ovvero che la scritta è stata effettuata su una pietra di Finale Chiara, ovvero calcare miocenico da sedimentazione marina. E' un marmo estratto dalla cava di Arma dell'Aquila, a Finale ligure, ed è impiegato da secoli come materiale da b.

