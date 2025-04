Sudakov Juve si complicano improvvisamente i piani dei bianconeri arriva l’annuncio di mercato che lo avvicina a un altro grande club italiano

Sudakov Juve, diventa complicato un suo passaggio in bianconero: c'è una trattativa in corso con un altro grande club della Serie A

Intervenuto a Radio Marte, Carlo Nicolini ha parlato di Sudakov, giocatore che piace alla Juventus ma che sembra essere in trattativa col Napoli. l'annuncio dell'ex vice allenatore e preparatore dello Shakhtar Donetsk.

PAROLE – «Sudakov è un grande calciatore, il club mi pare ora sia aperto a cederlo alle proprie condizioni, il giocatore ha dichiarato più volte di volersi misurare in un campionato più importante dicendo anche che sarebbe felice di lavorare con Conte. La trattativa con il Napoli penso sia già in piedi dal momento che dal club hanno fatto sapere che c'è una squadra italiana che sta lavorando proprio per il giocatore».

Sudakov fuori dai radar della Juve, ma sull'ucraino c'è il Napoli - Heorhij Sudakov, centrocampista 22 enne dello Shakhtar Donetsk e della nazionale ucraina, non sarebbe una priorità di mercato per la Juventus, ma potrebbe comunque approdare in Serie A la ...

