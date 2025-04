Sudakov Juve l’ex allenatore esce allo scoperto Sarà un buon investimento perché un leader Al Napoli o in qualsiasi grande squadra farà questo

Sudakov Juve, l’ex allenatore esce allo scoperto sull’obiettivo bianconero: tutte le dichiarazioniGeorgiy Sudakov, giocatore dello Shakhtar Donetsk accostato al calciomercato Juve è stato analizzato da Fernando Valente, ai microfoni di Sportitalia.PAROLE – «Penso che Sudakov Sarà sempre un buon investimento, perché l’evoluzione che ha avuto allo Shakhtar e nella nazionale ucraina dimostra che Sarà un leader in futuro. E che, oltre a usare la sua creatività per fare la differenza, ha una qualità non molto comune nei giocatori creativi: la sua costanza di rendimento ad alto livello. Ecco perché penso che al Napoli o in qualsiasi altra grande squadra, Sudakov Sarà sempre un punto di riferimento creativo al servizio del collettivo». .com Juventusnews24.com - Sudakov Juve, l’ex allenatore esce allo scoperto: «Sarà un buon investimento perché un leader. Al Napoli o in qualsiasi grande squadra farà questo» Leggi su Juventusnews24.com sull’obiettivo bianconero: tutte le dichiarazioniGeorgiy, giocatore dello Shakhtar Donetsk accostato al calciomercatoè stato analizzato da Fernando Valente, ai microfoni di Sportitalia.PAROLE – «Penso chesempre unl’evoluzione che ha avutoShakhtar e nella nazionale ucraina dimostra cheunin futuro. E che, oltre a usare la sua creatività per fare la differenza, ha una qualità non molto comune nei giocatori creativi: la sua costanza di rendimento ad alto livello. Eccopenso che alo inaltrasempre un punto di riferimento creativo al servizio del collettivo». .com

