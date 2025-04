Sua figlia rischia arresto deve pagare avvocato così è iniziato l’incubo di una 90enne soggiogata e reclusa in casa per ore dal truffatore

soggiogata per ore da uno sconosciuto a cui ha incautamente aperto la porta. reclusa in casa propria senza poter chiedere aiuto a nessuno. Terrorizzata che che la figlia stesse per essere arrestata per un incidente stradale mai avvenuto. Obbligata a consegnare tutti i soldi e i gioielli che aveva per pagare spese legali inesistenti. Ricattata nell'amore più intimo e profondo, quello di una mamma per la propria figlia. Truffata e derubata di tutto quanto di prezioso aveva a disposizione.La truffaVittima dell'ennesima truffa è una vedova di 90 anni di Lecco, che abita in pieno centro, a due passi dalla basilica di San Nicolò, a cui nei giorni scorsi si è presentato un estraneo che ha raccontato che la figlia era rimasta coinvolta in un incidente stradale e che il magistrato e i carabinieri la stavano interrogando, chiedendole insistentemente soldi e gioielli per pagarle l'avvocato.

