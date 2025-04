Sua figlia rischia di finire in carcere servono soldi anziana vittima di una truffa

"Sua figlia rischia di finire in carcere, servono soldi". Così i malviventi hanno truffato un'anziana signora di Cellole. L'episodio si è verificato nei giorni scorsi. Il modus operandi è quello noto. I malviventi contattano l'anziana telefonicamente e le spiegano che la figlia sarebbe

