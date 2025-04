Studenti in visita all’Accademia dei Filopatridi

visita culturale delle seconde classi della scuola media Giulio Cesare di Savignano sul Rubicone alla Accademia dei Filopatridi. Giovedì mattina 24 aprile hanno fatto visita una ventina di Studenti della 2 D accompagnati dagli insegnanti Federica Carnaroli e Pamela Pettinari e l'8 maggio arriveranno i ragazzi della seconda C con gli insegnanti Giuseppina Casadei, Simona Licciardello e Giusy Esposito. Sono stati accolti dal presidente Edoardo Maurizio Turci che ha parlato e illustrato la storia e l'attività delle istituzioni.Gli altri collaboratori della Filopatridi li hanno accompagnati alla scoperta dei tesori culturali della Accademia e della sua antica biblioteca.MOTIVO delle visite è stato avvicinare gli Studenti alla conoscenza della grande istituzione culturale savignanese, aiutare lo sviluppo della consapevolezza verso il patrimonio culturale del territorio; incentivare la salvaguardia di questo patrimonio dai rischi dell'oblio e della negligenza; fare riflettere sulla importanza della conservazione e fruizione dei documenti; aiutare la riflessione sul contesto di appartenenza e sullo sviluppo della propria identità: aiutare la costruzione di conoscenze disciplinari, storiche, di pensiero estetico e scientifico.

