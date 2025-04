Studenti a lezione sul fiume Pesa Saranno nove le uscite didattiche

fiume. Sulla Pesa. Che in questa primavera, grazie alle tante piogge (e un po’, ma poca, neve sui Monti del Chianti in inverno), è al top dello splendore: succede di nuovo con gli Studenti delle medie a Montelupo, in virtù del Contratto di fiume. È il progetto di educazione ambientale promosso dall’Assessorato alle Politiche Ambientali e alla Mitigazione e Adattamento Climatico in collaborazione con i firmatari del Contratto medesimo. Coinvolti tutti gli Studenti delle classi prime e alcune seconde dell’Istituto Comprensivo Baccio da Montelupo.Durante le uscite didattiche, i ragazzi avranno l’opportunità di conoscere da vicino l’ecosistema fluviale, la sua biodiversità, i delicati equilibri che lo regolano e le minacce rappresentate dai cambiamenti climatici. Come sappiamo, a causa dell’evaporazione estiva (dovuta invero anche a troppi prelievi alcuni dei quali non autorizzati), la bassa Pesa è ‘ascesa’ al triste ruolo di emblema nazionale del cambiamento del clima. Lanazione.it - Studenti a lezione sul fiume Pesa. Saranno nove le uscite didattiche Leggi su Lanazione.it A scuola. ma sul. Sulla. Che in questa primavera, grazie alle tante piogge (e un po’, ma poca, neve sui Monti del Chianti in inverno), è al top dello splendore: succede di nuovo con glidelle medie a Montelupo, in virtù del Contratto di. È il progetto di educazione ambientale promosso dall’Assessorato alle Politiche Ambientali e alla Mitigazione e Adattamento Climatico in collaborazione con i firmatari del Contratto medesimo. Coinvolti tutti glidelle classi prime e alcune seconde dell’Istituto Comprensivo Baccio da Montelupo.Durante le, i ragazzi avranno l’opportunità di conoscere da vicino l’ecosistema fluviale, la sua biodiversità, i delicati equilibri che lo regolano e le minacce rappresentate dai cambiamenti climatici. Come sappiamo, a causa dell’evaporazione estiva (dovuta invero anche a troppi prelievi alcuni dei quali non autorizzati), la bassaè ‘ascesa’ al triste ruolo di emblema nazionale del cambiamento del clima.

Cosa riportano altre fonti

A quattro mesi dalla morte di Sofia Di Dalmazi, la 15enne investita su via Falcone e Borsellino il 3 dicembre scorso, il liceo Maior di Pescara, presieduto da Federica Chiavaroli, organizza un evento per ricordarla, questa volta incentrato sulla sicurezza stradale, “affinché i più giovani... 🔗ilpescara.it

Ecco il vero volto degli stupefacenti: fa discutere la lezione choc in un istituto di Padova, dove sono state mostrate in una quarta e quinta superiore le foto dei cadaveri di giovani uccisi dalla droga… Sagome stilizzate, ma eloquenti. L’obiettivo era catturare l’attenzione? Ampiamente raggiunto: e con tanto di mal di pancia e bufera polemica a ruota. E allora: «Sapete cos’hanno in comune questi quattro giovani rappresentati in foto? La droga e me»… Inizia così la lezione choc del ... 🔗secoloditalia.it

Un Teatro Verdi gremito e un pubblico di giovani studenti attenti e partecipi hanno reso lo spettacolo "Quelle ragazze ribelli" un evento speciale. La rappresentazione conclusiva della rassegna 2025, offerta gratuitamente alle scuole grazie all’ organizzazione di Romagna Iniziative, ha saputo... 🔗cesenatoday.it

Studenti a lezione sul fiume Pesa. Saranno nove le uscite didattiche; Oltre 120 studenti di Montelupo sul torrente Pesa per disegnare dal vivo; I suicidi tra studenti che non arrivano alla laurea sono il segno di un male profondo della nostra società. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Contratto di Fiume della Pesa, i ragazzi della scuola secondaria si riavvicinano all'ecosistema fluviale - Torna anche quest’anno il progetto di educazione ambientale promosso dall’Assessorato alle Politiche Ambientali e alla Mitigazione e Adattamento Climatico ... 🔗gonews.it