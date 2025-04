Ilrestodelcarlino.it - Studentessa derubata, carabiniere fuori servizio ferma una ventenne

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È stata denunciata per ricettazione, dopo che unl’ha pizzicata con il bancomat di unadi 23 anni, alla quale avevano rubato poco prima la borsetta sul lungomare di Porto Potenza. A finire nei guai una 20enne residente in una città vicina e originaria della Puglia, con alle spalle già diverse denunce.L’episodio è successo nei giorni scorsi. Undella caserma di Porto Potenza era a spasso per il paese,dall’orario di, e ha notato dei giovani che stavano cercando qualcosa a terra. I ragazzi hanno subito detto al militare che qualche minuto prima era stata portata via la borsetta alla loro amica, una23enne, mentre si trovavano dentro a uno stabilimento balneare. A quel punto ilsi è fatto dare un identikit della presunta autrice del furto e si è messo a cercarla a destra e a manca.