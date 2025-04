Striscia torna all’attacco Affari Tuoi e la coincidenza dei numeri fortunati

Striscia la Notizia torna ad occuparsi del Caso Affari Tuoi con l'inviata Rajae Bezzaz. Lo fa concentrandosi sui cosiddetti numeri fortunati, una coincidenza che non è passata inosservata agli occhi dei telespettatori: sono proprio loro a inviare ulteriori segnalazioni al Tg satirico di Antonio Ricci. Questa volta è stata presa in esame una puntata risalente al 17 maggio 2024, quando a condurre c'era Amadeus, prima dell'addio alla Rai, con il conseguente passaggio sul Nove.Striscia, la coincidenza dei numeri fortunati di Affari TuoiSono i telespettatori a segnalare dei cosiddetti casi "sospetti": nel corso degli anni, alcune puntate di Affari Tuoi hanno presentato dei pattern ricorrenti. Come i cosiddetti numeri fortunati. Del resto, ciascuno di noi ne ha uno (o, almeno, pensa di averlo, perché magari è legato a una ricorrenza, a un evento importante).

