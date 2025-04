Stretta dei carabinieri su Ostia e Fiumicino arrestate 7 persone

I carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno dato corso ad una serie di controlli nei territori di competenza nel X Municipio, e nel vicino Comune di Fiumicino, aree di maggiore afflusso di utenti e di turisti, finalizzati alla prevenzione ed al contrasto dei reati predatori, dello spaccio di sostanze stupefacenti ed alle ipotesi di degrado urbano e di illegalità diffusa. Ad esito delle attività, i carabinieri hanno arrestato 7 persone e denunciato altre 9. In manette sono finiti: un uomo fermato dai carabinieri della Stazione di Ostia per tentato furto aggravato in danno di due attività commerciali lidensi; un 50enne trovato in possesso, occultate sotto lo sterzo della macchina, di 15 dosi di cocaina e 795 euro e un 26enne trovato in possesso di 58 dosi di cocaina e 480 euro, entrambi bloccati dai carabinieri della Stazione Roma Acilia; tre uomini rintracciati in strada e arrestati perché colpiti da ordinanza di aggravamento della pregressa misura degli arresti domiciliari e un quarto sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare.

