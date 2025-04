Storica macchina 126 va a fuoco paura ad Aiello del Sabato

fuoco del Comando di Avellino sono intervenuti nel comune di Aiello del Sabato, in via San Sebastiano, a seguito di un incendio che ha interessato un’autovettura. L’ allarme è stato lanciato dalla Polizia di Stato.All’arrivo sul posto, i Vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme, impedendo che l’incendio si propagasse e mettere in sicurezza l’area interessata.Presenti sul luogo anche i Carabinieri della stazione di Solofra, per i rilievi del caso e il supporto alle operazioni. L'articolo Storica macchina 126 va a fuoco: paura ad Aiello del Sabato proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Storica macchina 126 va a fuoco: paura ad Aiello del Sabato Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minutoIntorno alle ore 13:35 di oggi 25 aprile, i Vigili deldel Comando di Avellino sono intervenuti nel comune didel, in via San Sebastiano, a seguito di un incendio che ha interessato un’autovettura. L’ allarme è stato lanciato dalla Polizia di Stato.All’arrivo sul posto, i Vigili delhanno provveduto a spegnere le fiamme, impedendo che l’incendio si propagasse e mettere in sicurezza l’area interessata.Presenti sul luogo anche i Carabinieri della stazione di Solofra, per i rilievi del caso e il supporto alle operazioni. L'articolo126 va aaddelproviene da Anteprima24.it.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Dopo 6 anni riapre al pubblico (e ai matrimoni) la storica villa Ricotti - Riapre la villa Ricotti di Arese, dimora lombarda settecentesca di proprietà privata chiusa dal 2019. Nella corso della seduta di giovedì sera, la Giunta comunale ha approvato la bozza di accordo che consentirà al Comune di utilizzare La Valera per celebrare matrimoni e unioni civili e per lo svolgimento di iniziative culturali ed eventi organizzati dal Comune e aperti al pubblico. "La sottoscrizione di questo accordo rappresenta un passo decisivo per restituire alla cittadinanza un luogo simbolo della nostra città, che racchiude la storia e l’identità del nostro territorio – dichiara il ... 🔗ilgiorno.it

Roma, a piazza del Popolo la manifestazione per l’Europa. Gentiloni plaude al riarmo: “Decisione storica”. La gente sotto il palco canta “Bella ciao” - Si riunisce la “piazza grande” per l’Europa. Sono attese 15.000 persone. Il via alle 15 ma la piazza è già pronta e prima che tutto cominci è stato intonata tra la folla ‘bella ciao’. La manifestazione è promossa dai sindaci di 14 città che hanno raccolto l’appello del giornalista e scrittore Michele Serra dalle colonne di Repubblica. Sarà lui ad aprire gli interventi L'articolo Roma, a piazza del Popolo la manifestazione per l’Europa. 🔗ilfattoquotidiano.it

Siria, ‘Il Becchino’ cala la maschera: chi è Muhammad Afif Nafieh, l’uomo che ha svelato la macchina della morte di Assad - Forse è stato per la sua precisione che lo hanno scelto. Non ne è sicuro Muhammad Afif Nafieh, per anni conosciuto con il suo nome in codice, Il Becchino, che dal 2018 a volto coperto ha raccontato delle atrocità compiute dal deposto regime siriano. Con il viso completamente reso irriconoscibile da una maschera nera, Nafieh aveva raccontato per anni, finendo a parlare perfino davanti al Congresso americano, il meccanismo della macchina della morte in Siria. 🔗ilfattoquotidiano.it

Storica macchina 126 va a fuoco: paura ad Aiello del Sabato; Avete mai visto una Fiat 126 così? Ecco la sua storia; Fiat fa sperare gli appassionati: icona di ieri in chiave moderna; Fiat 126 Vision, il mito si rinnova ed è bellissimo [RENDER]. 🔗Ne parlano su altre fonti