Storer si riprende la maglia verde e vince il Tour of Alps 2025 A Prodhomme l’ultima tappa

Storer si riprende la maglia verde di leader vincendo la 48esima edizione del Tour of Alps 2025. Il corridore australiano ha recuperato gli undici secondi di svantaggio che aveva nei confronti di Arensman, giunto con un ritardo di un minuto e quaranta secondi.l’ultima frazione, da Lienz a Lienz, è andata al francese Prdhomme che ha preceduto il connazionale Seixas ed Herzog.Storer SI riprende LA maglia verde, IL Tour OF Alps 2025 È SUO: LA CRONACAAd animare l’ultima frazione sono stati 15 corridori: Lennart Kamma, Fran Mihojelic, Finlay Pickering, Matteo Vanhuffel, Ben Zwiehoff, Koen Bouwam, Nicolas Prodhomme, Paul Seixas, Jakob Flugasang, Lucas Eriksson, Vicente Rojas, Manuele Tarozzi, Mattia Bais e Daniel Geismary, capaci di guadagnare 4 minuti sul gruppo. Sport.periodicodaily.com - Storer si riprende la maglia verde e vince il Tour of Alps 2025. A Prodhomme l’ultima tappa Leggi su Sport.periodicodaily.com Ventiquattro ore dopo averla persa, Michelasiladi leaderndo la 48esima edizione delof. Il corridore australiano ha recuperato gli undici secondi di svantaggio che aveva nei confronti di Arensman, giunto con un ritardo di un minuto e quaranta secondi.frazione, da Lienz a Lienz, è andata al francese Prdhomme che ha preceduto il connazionale Seixas ed Herzog.SILA, ILOFÈ SUO: LA CRONACAAd animarefrazione sono stati 15 corridori: Lennart Kamma, Fran Mihojelic, Finlay Pickering, Matteo Vanhuffel, Ben Zwiehoff, Koen Bouwam, Nicolas, Paul Seixas, Jakob Flugasang, Lucas Eriksson, Vicente Rojas, Manuele Tarozzi, Mattia Bais e Daniel Geismary, capaci di guadagnare 4 minuti sul gruppo.

Cosa riportano altre fonti

Arensman vince la quarta tappa Tour of Alps 2025 e strappa la maglia verde a Storer - Bellissima vittoria di Thymen Arensman nella quarta tappa del Tour of Alps 2025, da La Sillian-Obertillach di 112,km , condizionata dalle avverse condizioni metereologiche. Il corridore neozelandese ha percorso 70 km in solitaria precedendo sul traguardo Derek Gee e Micheal Storer, che si è difeso alla grande ma ha dovuto cedere la maglia verde di leader per undici secondi. ARENSMAN VINCE LA QUARTA TAPPA DEL TOUR OF ALPS 2025: LA CRONACA Sei i corridori andati in fuga nelle prime fasi di gara: Lennart Jasch, Felix Engelhardt, Kim Heiduk, Geoffrey Bouchard, Andrea Pietrobon e Emanuel ... 🔗sport.periodicodaily.com

Seconda tappa del Tour of Alps 2025: assolo di Storer. L’australiano è maglia verde - Doppio colpo di Micheal Storer che s’impone nella seconda tappa del Tour of Alps 2025 con arrivo a Sterzing, prendendosi anche la maglia verde di leader strappandola a Giulio Ciccone giunto con quaranta secondi di ritardo. SECEONDA TAPPA DEL TOUR OF ALPS 2025: LA CRONACA Tre corridori hanno attaccato nella prima parte della frazione odierna: Koen Bouwman, Lukas Meiler e Fan Miholjevic. La loro fuga però è durata poco, con il gruppo che si è ricongiunto a cinquanta chilometri dal traguardo. 🔗sport.periodicodaily.com

Terza tappa del Tour of Alps 2025: impresa di Frigo. Storer sempre in maglia verde - Capolavoro di Marco Frigo che conquista la terza tappa del Tour of Alps 2025, da Vipiteno a San Candido, centrando la prima vittoria tra i professionisti. L’australiano Micheal Storer ha conservato la maglia verde di leader della classifica generale. TERZA TAPPA TOUR OF ALPS 2025: LA CRONACA Il corridore azzurro si è inserito nella fuga scattata fin dall’inizio, staccando tutti sul Passo Furcia per poi portare a termine una azione solitaria di oltre cinquanta chilometri guadagnando in salita e gestendo il vantaggio in occasione delle discese pericolose. 🔗sport.periodicodaily.com

Frigo rompe il ghiaccio a San Candido. Storer ancora in maglia verde; #TotA Day 4 - L'Osttirol e Obertilliach chiamano gli uomini di classifica; BIEMME presenta la maglia della General Store; Storer si riprende la maglia verde e vince il Tour of Alps 2025. A Prodhomme l’ultima tappa. 🔗Cosa riportano altre fonti

Michael Storer vince la 2ª tappa e conquista la maglia verde - BOLZANO. Michael Storer (Tudor Pro Cycling) ha vinto la seconda tappa del Tour of the Alps 2025 di 178 Km da Mezzolombardo a Vipiteno-Racines. Alle sue spalle si sono classificati Paul Seixas (Decathl ... 🔗altoadige.it

Tour of the Alps, Marco Frigo vince la terza tappa. Michael Storer mantiene la Maglia Verde - BOLZANO. Marco Frigo (Israel - Premier Tech) ha vinto la terza tappa del Tour of the Alps 2025 di 145,5 Km da Vipiteno-Racines a San Candido. Alle sue spalle si sono classificati Jai Hindley (RedBull- ... 🔗altoadige.it

TOTA. STORER: «QUANDO STO BENE POSSO BATTERE I PIÙ FORTI» - Gara in difesa ma piazzamento lodevole per Davide Piganzoli nell’arrivo di Vipiteno, seconda tappa del Tour of the Alps 2025. Lo scalatore valtellinese ha sofferto le sfuriate in salita della ... 🔗tuttobiciweb.it