Stordite col taser e violentate chi è lo stupratore

Liberoquotidiano.it - Stordite col taser e violentate: chi è lo stupratore Leggi su Liberoquotidiano.it Prima la rapina, poi la violenza sessuale. Con un modus operandi preciso e feroce, Musa Ceesay, cittadino gambiano di 29 anni, è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Milano con l’accusa di aver aggredito due giovani escort sudamericane nel marzo scorso. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata firmata dal gip Chiara Valori su richiesta del pm Rossella Incardona. L’uomo è gravemente indiziato di rapina aggravata e violenza sessuale in due distinti episodi. Le indagini, condotte dagli agenti della quarta sezione della Squadra Mobile – specializzata nei reati contro vittime vulnerabili – sono partite dalla denuncia di una delle due donne, una cittadina colombiana di 28 anni, che ha raccontato di aver accolto Ceesay nel proprio appartamento dopo aver fissato un appuntamento notturno.

Cosa riportano altre fonti

L'intervento di Marco Saioni | Lo strano caso della Municipale armata di pistola ma niente taser perchè pericoloso: La sparalacci? La scelta migliori per tutti - Tutelare l’incolumità, per quanto possibile, anche di chi delinque, è cosa buona e giusta. La decisione assunta dalla sindaca Ferdinandi che nega il ricorso al taser da parte della polizia municipale, discende dunque da tale assunto. L’armamento dovrebbe pertanto essere proporzionato alle... 🔗perugiatoday.it

Rosignano, aggredisce gli agenti durante un controllo e danneggia una volante: fermato con il taser e arrestato - Resistenza, violenza, lesioni, minacce a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Queste le accuse che hanno portato all'arresto di un 20enne origine tunisina senza fissa dimora nel pomeriggio di giovedì 6 febbraio. Il giovane infatti si sarebbe scagliato con calci e pugni contro gli agenti... 🔗livornotoday.it

Minorenni drogate e violentate dall’amico conosciuto sul web - Ancona, 11 febbraio 2025 – Un social network li aveva fatti mettere in contatto, si erano conosciuti prima virtualmente con qualche messaggio fugace e poi, piano piano, presa confidenza, avevano deciso di vedersi anche di persona perché quella che sembrava una amicizia o poco di più di una simpatia aveva i presupposti per continuare e maturare. Quando dal web però si sono ritrovati faccia a faccia, di persona, la magia sarebbe svanita trasformandosi nel peggiore degli incubi per una 15enne e ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Stordite col taser e violentate: chi è lo stupratore; Sedicenne stordita col taser e violentata dall’ex davanti ad amici; Verona, 16enne stordita con il taser e violentata dall'ex davanti ad amici di lui; Violentata e stordita con il taser a 16 anni la notte di Natale: ex fidanzato e amici rinviati a giudizio. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media