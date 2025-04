Stop Bella Ciao nel Bergamasco la polemica del 25 aprile

Bella Ciao. La polemica è servita. Anche perché, a quanto pare, il divieto non è totale né integrale ma, più semplicemente, legato solo a una parte del corteo. La vicenda è stata raccontata dal Corriere della Sera che ha dato conto .

Cosa riportano altre fonti

