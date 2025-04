Stop alle visite al Papa in San Pietro

Pietro alle ore 19. Già alle 18 è terminato l'accesso alla fila per permettere di mantenere l'orario di chiusura e consentire a chi era già in coda di accedere alla Basilica. L'infermiere personale di Papa Francesco, Massimiliano Strappetti, si è recato nuovamente nella Basilica di San Pietro per un ultimo omaggio alla salma prima del rito di chiusura della bara, in forma strettamente privata. Dal 23 aprile alle 11 fino a questa sera alle 19, in 250 mila hanno reso omaggio al Papa. Lo riferisce il Vaticano.

