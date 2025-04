Stop all’abbandono dei paesi montani

Lanazione.it - "Stop all’abbandono dei paesi montani" Leggi su Lanazione.it "Le frazioni montane di Massa non possono più essere dimenticate", è il grido che lancia il ‘Comitato tra la Gente’, presieduto da Stefano Pucci, portando all’attenzione dell’amministrazione comunale situazioni "ormai insostenibile" in delle frazioni montane di Massa, come Antona, Pariana, Altagnana, Casette, Guadine, Gronda. Borghi che vivono "un progressivo abbandono, dovuto alla mancanza di interventi mirati e di una visione chiara per il loro futuro" sostiene."I cittadini che abitano queste zone si trovano ogni giorno a fare i conti con strade malridotte, sentieri impraticabili, illuminazione carente, piccole frane mai messe in sicurezza, edifici pubblici in stato di abbandono e una generale assenza di cura – spiega –. Chi vive in montagna ha scelto di restare, di mantenere vivi luoghi ricchi di storia, tradizioni e identità, ma non può continuare a farlo da solo, senza alcun sostegno da parte del Comune".

Approfondimenti da altre fonti

La guerra dei dazi sta per diventare la guerra di Donald Trump contro la Cina. Clamoroso colpo di scena alla Casa Bianca: il presidente americano ha annunciato una "pausa di 90 giorni per le tariffe reciproche", vale a dire una sospensione di 3 mesi nell'applicazione dei dazi che da giorni hanno terremotato le borse mondiali. Attenzione, però: Trump ha precisato subito che la pausa vale per tutti i Paesi tranne che per la Cina. 🔗liberoquotidiano.it

L’abbandono dei rifiuti lungo le strade e nei boschi è sinonimo di degrado. Il sindaco di Albizzate Mirko Zorzo ha deciso la linea dura contro gli incivili, responsabili dell’aumento sul territorio comunale di sacchi di immondizia, rifiuti di ogni tipo, abbandonati, anziché smaltiti nel rispetto delle norme. "L’inciviltà sta regnando a bordo strada, è un colpo al cuore vedere come sono conciate anche le aree boschive ha detto -. 🔗ilgiorno.it

Il giudice federale ha ordinato anche il sequestro di beni riconducibili alle autorità cinesi per garantire l'esecuzione della sanzione La Cina è stata condannata a pagare 24 miliardi di dollari per avere nascosto "informazioni cruciali" durante le fasi iniziali del Covid e per aver bloccato 🔗ilgiornaleditalia.it

Montagne, stop all'abbandono dei borghi minori - Giudicarie - Rendena. 🔗Approfondimenti da altre fonti

"Stop all’abbandono dei paesi montani" - "Le frazioni montane di Massa non possono più essere dimenticate", è il grido che lancia il ‘ Comitato tra la Gente ’, presieduto da Stefano Pucci, portando all’attenzione dell’amministrazione comunal ... 🔗lanazione.it