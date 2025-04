Stellantis domina il mercato UE30 delle auto ibride nel primo trimestre 2025

2025, Stellantis raggiunge il primo posto nelle vendite nel segmento di auto ibride sul mercato totale UE30, con una quota di mercato pari al 15,5%. Protagonisti di questa performance sono Fiat Panda e la gamma Peugeot grazie ai modelli 208, 2008 e 3008, ma tutti i marchi hanno dato il loro contributo. Inoltre - rende noto un comunicato - Stellantis conquista una quota di mercato totale UE30 del 17,3%, in aumento rispetto al totale del 2024 che si era chiuso al 17%. Questo è anche il miglior risultato trimestrale dal primo trimestre 2024.Confermata anche la leadership delle vendite sul mercato totale in Francia, Italia e Portogallo. In Francia, 4 modelli Stellantis sono tra i primi 6, con Peugeot 208 al primo posto, mentre in Italia Stellantis vanta 4 modelli tra i primi 5, con la Fiat Panda come modello più venduto sul mercato. Quotidiano.net - Stellantis domina il mercato UE30 delle auto ibride nel primo trimestre 2025 Leggi su Quotidiano.net Alla fine dei primi tre mesi delraggiunge ilposto nelle vendite nel segmento disultotale, con una quota dipari al 15,5%. Protagonisti di questa performance sono Fiat Panda e la gamma Peugeot grazie ai modelli 208, 2008 e 3008, ma tutti i marchi hanno dato il loro contributo. Inoltre - rende noto un comunicato -conquista una quota ditotaledel 17,3%, in aumento rispetto al totale del 2024 che si era chiuso al 17%. Questo è anche il miglior risultato trimestrale dal2024.Confermata anche la leadershipvendite sultotale in Francia, Italia e Portogallo. In Francia, 4 modellisono tra i primi 6, con Peugeot 208 alposto, mentre in Italiavanta 4 modelli tra i primi 5, con la Fiat Panda come modello più venduto sul

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il vino italiano piace Dop e Igp, il Veneto domina il mercato - L’Italia conferma la sua leadership mondiale nella produzione vinicola, con oltre 55,4 milioni di ettolitri di vino in giacenza negli stabilimenti enologici al 28 febbraio 2025, secondo i dati del Report n. 3/2025 – Cantina Italia, pubblicato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (Masaf) a marzo 2025. Tuttavia, rispetto allo stesso periodo del 2024, si osserva una riduzione dell’1,3% delle giacenze di vino e un calo ancora più marcato per i mosti (-7,1%), segno di un mercato in continua evoluzione. 🔗quifinanza.it

Auto, boom delle ibride: giù Tesla. Il mercato Ue cresce del 2,8%, in calo Stellantis - Torino, 25 aprile 2025 – Il mercato dell’auto in Europa (Ue, Efta e Regno Unito) registra un segno positivo del 2,8% nel mese di marzo rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, ma nel trimestre resta fermo (-0,4%). Se il confronto si fa con il 2019, l’anno precedente alla pandemia, come mette in evidenza il Centro Studi Promotor, la flessione è del 19,7% nel mese e del 18,4% nei tre mesi. Tra i fattori negativi la politica europea per la transizione energetica e i timori per i dazi americani all’importazione di autoveicoli e componenti dall’Ue. 🔗quotidiano.net

Mutui in Toscana, il tasso fisso domina il mercato - Firenze, 10 febbraio 2025 – Nel 2024 il 99,2% dei mutuatari toscani ha optato per un mutuo a tasso fisso, con un ulteriore aumento al 99,6% nel solo mese di gennaio 2025. Questo dato che arriva da Mutuionline.it, il comparatore nel settore dei mutui in Toscana, conferma una tendenza in crescita rispetto agli anni precedenti: nel 2023 la quota era del 92,5%, mentre nel 2022 si attestava al 67,9%, quando il tasso variabile risultava ancora conveniente con un Tan medio inferiore all’1%. 🔗lanazione.it

Stellantis domina il mercato UE30 delle auto ibride nel primo trimestre 2025; Stellantis accelera in Europa con la sua gamma elettrificata e il business dei veicoli commerciali; Stellantis accelera in Europa con la sua gamma elettrificata e il business dei veicoli commerciali; Risultati dell’esercizio 2022. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Stellantis domina il mercato UE30 delle auto ibride nel primo trimestre 2025 - Stellantis conquista il 15,5% del mercato UE30 delle auto ibride, con Fiat Panda e Peugeot protagonisti delle vendite. 🔗quotidiano.net

Stellantis è leader delle vendite nel mercato delle auto ibride EU30 nel primo trimestre 2025 - Alla fine del primo trimestre del 2025, Stellantis si assicura il primo posto nel segmento delle auto ibride e raggiunge una quota di mercato del 17,3% nel mercato totale EU30, in aumento rispetto al ... 🔗clubalfa.it

Flessione per Stellantis nel Q1 2025: pesa il Nord America, bene l'Europa - Stellantis ha diffuso oggi le stime preliminari relative alle consegne globali consolidate per il primo trimestre del 2025, accompagnandole con una lettura delle principali dinamiche commerciali a liv ... 🔗msn.com