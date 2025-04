Stejin o Nico Paz L’Inter osserva e prepara la sua strategia

Stejin e Nico Paz sono stati accostati alL’Inter per un potenziale acquisto nella finestra estiva di calciomercato. La preferenza dei nerazzurri resta molto chiara, nonostante le difficoltà da superare.LA SITUAZIONE – Sem Stejin potrebbe essere stato un sogno molto breve per L’Inter di Giuseppe Marotta. A far propendere per tale conclusione è quanto riportato dal quotidiano olandese TC Tubantia, il quale riferisce di un accordo già raggiunto tra il Feyenoord e il Twente per il passaggio del classe 2001 alla corte di Robin Van Persie. La cifra su cui sarebbe stato impostato il contratto sarebbe di 13 milioni di euro, comprensivi di bonus. Una somma che, se confermata, renderebbe Stejin l’acquisto più costoso della storia della compagine di Rotterdam.Stejin si allontana, L’Inter resta focalizzata su Nico PazNOME PREFERITO – Se Stejin poteva rappresentare il piano B ideale per la squadra nerazzurra, non vi è mai stato alcun dubbio relativamente al fatto che L’Inter proverà a fare di tutto per portare Nico Paz a Milano. Inter-news.it - Stejin o Nico Paz? L’Inter osserva e prepara la sua strategia Leggi su Inter-news.it Semsono stati accostati alper un potenziale acquisto nella finestra estiva di calciomercato. La preferenza dei nerazzurri resta molto chiara, nonostante le difficoltà da superare.LA SITUAZIONE – Sempotrebbe essere stato un sogno molto breve perdi Giuseppe Marotta. A far propendere per tale conclusione è quanto riportato dal quotidiano olandese TC Tubantia, il quale riferisce di un accordo già raggiunto tra il Feyenoord e il Twente per il passaggio del classe 2001 alla corte di Robin Van Persie. La cifra su cui sarebbe stato impostato il contratto sarebbe di 13 milioni di euro, comprensivi di bonus. Una somma che, se confermata, renderebbel’acquisto più costoso della storia della compagine di Rotterdam.si allontana,resta focalizzata suNOME PREFERITO – Sepoteva rappresentare il piano B ideale per la squadra nerazzurra, non vi è mai stato alcun dubbio relativamente al fatto cheproverà a fare di tutto per portarea Milano.

