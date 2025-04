Stefano De Martino avvistato a Miami chi è la donna misteriosa al suo fianco VIDEO

Stefano De Martino, noto volto della televisione italiana e amato conduttore di "Affari Tuoi", è stato recentemente avvistato in una situazione insolita. Durante una vacanza a Miami, è stato ripreso in un VIDEO diventato virale su TikTok, in compagnia di una donna misteriosa. (Continua.) Leggi anche: Tiziano Ferro pazzo del giovane cantante italiano: la confessione svelata in camerinoLeggi anche: "La vita in diretta", l'ospite rimproverata davanti a tutti: cos'è successo in studioStefano De Martino a Miami con una donna misteriosaIl noto conduttore Stefano De Martino paparazzato a Miami in compagnia di una donna misteriosa. Il filmato è stato pubblicato da una giovane ragazza di nome Lucia su TikTok. Il VIDEO ha catturato l'attenzione del web, suscitando numerose speculazioni e curiosità.

