Stati Uniti pronti a offrire al Arabia Saudita un pacchetto di armi da 100 miliardi di dollari

Stati Uniti sono pronti a offrire all'Arabia Saudita un pacchetto di armi del valore di ben oltre 100 miliardi di dollari: lo riferisce la Reuters sul proprio sito citando sei fonti a conoscenza diretta della questione e aggiungendo che la proposta dovrebbe essere annunciata durante la visita di Donald Trump nel regno a maggio.Il pacchetto offerto arriva dopo che l'amministrazione dell'ex presidente Joe Biden ha tentato senza successo di finalizzare un patto di difesa con Riad nell'ambito di un accordo più ampio che prevedeva la normalizzazione dei rapporti tra Arabia Saudita e Israele.La proposta di Biden offriva l'accesso ad armamenti statunitensi più avanzati in cambio del blocco degli acquisti di armi cinesi e della limitazione degli investimenti di Pechino nel Paese. La Reuters non è riuscita a stabilire se la proposta dell'amministrazione Trump includa requisiti simili.

