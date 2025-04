Stati Uniti giudice arrestata dall’Fbi avrebbe aiutato un immigrato a sfuggire all’arresto

Stati Uniti, un caso clamoroso scuote il mondo giudiziario: Hannah Dugan, giudice di Milwaukee, è stata arrestata dall’Fbi con l’accusa di aver agevolato la fuga di un immigrato ricercato dalle autorità federali.Secondo quanto riferito dal direttore del Federal Bureau of Investigation, Kash Patel, la giudice è sospettata di aver deliberatamente sviato gli agenti federali per impedire il fermo del cittadino straniero. Il caso si inserisce in un contesto già teso, segnato da crescenti attriti tra il presidente Donald Trump e il sistema giudiziario in merito alla gestione delle espulsioni.Tensioni istituzionali sul tema migrantiLo scontro tra la Casa Bianca e i giudici federali ha assunto toni ancora più accesi negli ultimi giorni. Dayitalianews.com - Stati Uniti, giudice arrestata dall’Fbi: avrebbe aiutato un immigrato a sfuggire all’arresto Leggi su Dayitalianews.com Accuse gravi per Hannah Dugan, magistrata di MilwaukeeNegli, un caso clamoroso scuote il mondo giudiziario: Hannah Dugan,di Milwaukee, è statacon l’accusa di aver agevolato la fuga di unricercato dalle autorità federali.Secondo quanto riferito dal direttore del Federal Bureau of Investigation, Kash Patel, laè sospettata di aver deliberatamente sviato gli agenti federali per impedire il fermo del cittadino straniero. Il caso si inserisce in un contesto già teso, segnato da crescenti attriti tra il presidente Donald Trump e il sistema giudiziario in merito alla gestione delle espulsioni.Tensioni istituzionali sul tema migrantiLo scontro tra la Casa Bianca e i giudici federali ha assunto toni ancora più accesi negli ultimi giorni.

Su altri siti se ne discute

