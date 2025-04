Stasera su Rai 3 Marco Damilano racconta la Liberazione con testimonianze e momenti musicali voci e volti del mondo del giornalismo e della cultura

Marco Damilano in occasione degli 80 anni dalla Liberazione dal fascismo. In diretta da Casa Cervi, vicino Reggio Emilia, il conduttore de Il cavallo e la torre racconterà questa ricorrenza con testimonianze e momenti musicali, voci e volti del mondo del giornalismo e della cultura. Jovanotti: «Gianni Morandi è il nostro 25 aprile, simbolo di un’Italia che rinasce libera» X Leggi anche › La Resistenza dal punto di vista dei bambini, su Rai 1 la serie tv “Fuochi d’artificio” Ora e sempre 25 aprile, lo speciale sulla Resistenza con Marco DamilanoIn occasione dell’Ottantesimo anniversario della Liberazione, Marco Damilano conduce una serata speciale dalla Casa Museo Cervi. Iodonna.it - Stasera su Rai 3 Marco Damilano racconta la Liberazione con testimonianze e momenti musicali, voci e volti del mondo del giornalismo e della cultura. Leggi su Iodonna.it In onda questa sera alle 21.20 su Rai 3, Ora e sempre 25 aprile è lo speciale condotto dal giornalistain occasione degli 80 anni dalladal fascismo. In diretta da Casa Cervi, vicino Reggio Emilia, il conduttore de Il cavallo e la torre racconterà questa ricorrenza condeldel. Jovanotti: «Gianni Morandi è il nostro 25 aprile, simbolo di un’Italia che rinasce libera» X Leggi anche › La Resistenza dal punto di vista dei bambini, su Rai 1 la serie tv “Fuochi d’artificio” Ora e sempre 25 aprile, lo speciale sulla Resistenza conIn occasione dell’Ottantesimo anniversarioconduce una serata speciale dalla Casa Museo Cervi.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Mare Fuori 5 4 Puntata, Anticipazioni bomba e colpi di scena stasera su Rai 2! - Amici di Mister Movie, tenetevi forte! Stasera Rai 2 si infiamma con una nuova, imperdibile puntata di Mare Fuori 5. Siete pronti a scoprire cosa succederà ai nostri ragazzi dell'IPM? Io non sto più nella pelle! Tra amori tormentati, segreti inconfessabili e nuove alleanze, preparatevi a una serata ricca di emozioni. Mare Fuori 5: Programmazione Raiplay e dove vedere la replica in streaming Se per caso stasera vi doveste perdere questo appuntamento imperdibile, niente paura! Ogni episodio di Mare Fuori 5 è disponibile in streaming su RaiPlay. 🔗mistermovie.it

Ecco cosa succede nella sesta e ultima puntata di "Mina Settembre 3", la serie con Serena Rossi in onda stasera in tv su Rai 1 - E anche questa volta è arrivato il momento di salutare Mina Settembre e tutti i personaggi che popolano il suo complicato, intenso, gioioso e difficile mondo. Stasera in tv su Rai 1 alle 21.30 (come sempre in contemporanea anche su RaiPlay, dove ci sono tutti gli episodi e le stagioni precedenti on demand), va in onda la sesta e ultima puntata di Mina Settembre 3 . 🔗amica.it

Inizia stasera su Rai 1 la nuova fiction, ambientata a metà Ottocento, con Vittoria Puccini: donna passionale e madre determinata, segnata da un passato doloroso e da un matrimonio violento - La musica di Giuseppe Verdi, di Schubert e il melodramma si fondono con la vicenda personale della passionale Maria che con le due figlie scappa da Napoli sognando il palco della Scala di Milano. Ambientata a metà Ottocento, la fiction in costume Belcanto (alle 21.30 su Rai 1) è diretta da Carmine Elia e ha come protagonista Vittoria Puccini. ... 🔗iodonna.it

Fatima, stasera in tv lunedì 21 aprile su Rai 3: trama e cast del film diretto da Marco Pontecorvo; Un giorno in pretura stasera su Rai 3: l'omicidio di Diabolik e il processo ad Antonio De Marco; Onore al merito, stasera su Rai 3 puntata dedicata a Marco Zigon, patron di Getra; A “un giorno in pretura” di stasera la sentenza del processo Diabolik e l’omicidio dei fidanzati di Lecce. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Ora e sempre 25 aprile, stasera su Rai 3 lo speciale per l'80° Anniversario della Liberazione - Ora e sempre 25 aprile è lo speciale in onda stasera, venerdì 25 aprile 2025, su Rai 3 per celebrare l'80esimo Anniversario della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo. 🔗gazzetta.it

“Onore al merito”, stasera su Rai 3 puntata dedicata a Marco Zigon, patron di Getra - La puntata di “Onore al merito”, in onda questa sera alle 23,30 su Rai 3, è dedicata a Marco Zigon, che a soli 35 anni si è trovato alla guida di un’azienda di trasformatori che stava muovendo i suoi ... 🔗ildenaro.it

Rai 3, stasera in tv andrà in onda Fatima: trama, cast e curiosità sul film con Andrea Bocelli e Papa Francesco - Stasera in tv, per ricordare la morte di Papa Francesco, andrà in onda alle 20:35 su Rai 3 “Fatima”. Il film di Marco Pontecorvo racconta la vicenda della presunta ... 🔗msn.com