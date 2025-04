Stasera Donald Trump arriva a Roma ripartirà subito dopo i funerali

Donald Trump e la moglie Melania arriveranno all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino oggi, venerdì 25 aprile, alle 22:50. Secondo l’agenda pubblicata dalla Casa Bianca, il tycoon arriverà a Villa Taverna, nell’ambasciata americana, alle 23:35. Istituita una. Romatoday.it - Stasera Donald Trump arriva a Roma, ripartirà subito dopo i funerali Leggi su Romatoday.it Il presidente degli stati unitie la moglie Melania arriveranno all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino oggi, venerdì 25 aprile, alle 22:50. Secondo l’agenda pubblicata dalla Casa Bianca, il tycoon arriverà a Villa Taverna, nell’ambasciata americana, alle 23:35. Istituita una.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il 16 aprile l’amministrazione Trump ha minacciato di vietare l’ammissione di studenti stranieri all’università di Harvard, che aveva rifiutato di piegarsi a una serie di richieste della Casa Bianca. Leggi 🔗internazionale.it

Il 4 aprile la Cina ha risposto con fermezza all’offensiva commerciale lanciata dal presidente statunitense Donald Trump, imponendo a sua volta dazi doganali del 34 per cento su tutti i prodotti importati dagli Stati Uniti. Leggi 🔗internazionale.it

Il presidente degli Usa Donald Trump ha autorizzato una pausa di 90 giorni sui dazi reciproci che si applica a tutti i Paesi tranne alla Cina. Con il provvedimento, i dazi reciproci a tutti i Paesi del mondo vengono abbassati al 10%, mentre quelli per la Cina vengono aumentati fino al 125%. «Considerata la mancanza di rispetto dimostrata dalla Cina nei confronti dei mercati mondiali, con la presente aumento la tariffa doganale applicata alla Cina dagli Stati Uniti d’America al 125%, con ... 🔗open.online

Francesco, oggi la chiusura della bara. Fino a stamane 128mila persone in visita a San Pietro; Papa Francesco, le ultime notizie in diretta | Ecco la tomba a Santa Maria Maggiore. Netanyahu fa le condoglianze a 3 giorni da decesso; Dazi, Vance a Roma da Meloni: “Discusso di negoziati con Ue”. Poi fa tappa a San Pietro; Ecco di cosa parleranno stasera Trump e Netanyahu. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Trump a Roma per funerali Papa Francesco, scatta 'green zone': le misure - Arriva Donald Trump a Roma per i funerali di Papa Francesco e nella capitale, già impegnata per il piano legato alle esequie del Pontefice, scattano misure eccezionali per la presenza del presidente d ... 🔗adnkronos.com

Washington. Ecco di cosa parleranno stasera Trump e Netanyahu - Se avranno qualcosa da dire al mondo lo scopriremo stasera alle 20.30 italiane, quando il presidente americano Donald Trump e l'omologo israeliano Benjamin Netanyahu terranno una conferenza stampa ... 🔗avvenire.it

Dazi, arriva la 'scure' di Trump. Meloni: "No guerra ma risposte adeguate" - Stasera gli occhi della presidente del Consiglio saranno incollati alla tv per seguire il discorso del presidente Usa Donald Trump, che alle 22 italiane formalizzerà nel giardino delle rose alla ... 🔗msn.com