Startex AI una startup per le Pmi

startup StudentLink, il social network degli universitari: oggi, con altri due ex studenti magistrali Liuc Castellanza, laureati tutti con il massimo dei voti a dicembre dell’anno scorso, ha dato vita a “Startex AI”, altra start up che i creatori definiscono come il primo marketplace intelligente per l’acquisto, la vendita e la raccolta fondi di piccole e medie imprese, microimprese e startup. Il 24enne Nicolò Joswig in questa nuova avventura ha come soci i coetanei Jacopo Farris e Claudio Muca, terzetto a capo di un team che impegna anche altri studenti della Liuc di Castellanza. "Con Startex – spiegano i fondatori - vogliamo rendere accessibili le opportunità di crescita, acquisizione o exit anche per chi, fino a oggi, era rimasto ai margini del mercato Mergers and Acquisition". Ilgiorno.it - “Startex AI”: una startup per le Pmi Leggi su Ilgiorno.it Quando era ancora studente Liuc aveva creato con altri soci laStudentLink, il social network degli universitari: oggi, con altri due ex studenti magistrali Liuc Castellanza, laureati tutti con il massimo dei voti a dicembre dell’anno scorso, ha dato vita a “AI”, altra start up che i creatori definiscono come il primo marketplace intelligente per l’acquisto, la vendita e la raccolta fondi di piccole e medie imprese, microimprese e. Il 24enne Nicolò Joswig in questa nuova avventura ha come soci i coetanei Jacopo Farris e Claudio Muca, terzetto a capo di un team che impegna anche altri studenti della Liuc di Castellanza. "Con– spiegano i fondatori - vogliamo rendere accessibili le opportunità di crescita, acquisizione o exit anche per chi, fino a oggi, era rimasto ai margini del mercato Mergers and Acquisition".

Se ne parla anche su altri siti

La Commissione Ue interverrà su InvestEu, lo strumento per supportare investimenti su settori strategici e infrastrutture nell'Ue con supporti a pmi e startup. La mossa sarà tra le misure per la semplificazione con i primi pacchetti 'omnibus' attesi già la prossima settimana. Secondo una bozza vista dall'ANSA si prevede un aumento delle garanzie di 2,5 miliardi di euro, portate a 28,6 miliardi totali. 🔗quotidiano.net

La tecnologia e l’innovazione giocano un ruolo cruciale nel contrasto della crisi climatica. A celebrare questa alleanza vincente torna il Premio Innovazione di Legambiente, con la sua XIX edizione promossa in collaborazione con EY Foundation e media partner La Nuova Ecologia e Innovazione Sociale. Lo scopo è quello di incentivare un contesto favorevole alla ricerca e contribuire alla diffusione di buone pratiche orientate alla sostenibilità ambientale, valorizzando quelle realtà capaci di ... 🔗ildenaro.it

È online la seconda call Corob (Cooperative Robotics Powered by AI and DATA for Flexible Production Cells) per progetti di robotica per processi di produzione basati sulla saldatura, con scadenza per le candidature fissata al 21 marzo 2025. Lo scopo del bando è integrare e testare soluzioni innovative nel quadro del progetto Corob, per migliorare l’efficienza e la flessibilità dei processi di produzione utilizzando un sistema multi-robot cooperativo alimentato da tecniche di ispezione, ... 🔗ildenaro.it

“Startex AI”: una startup per le Pmi; La nuova frontiera del Micro M&A passa da Milano: nasce Startex AI. 🔗Se ne parla anche su altri siti

“Startex AI”: una startup per le Pmi - Quando era ancora studente Liuc aveva creato con altri soci la startup StudentLink, il social network degli universitari: ... 🔗ilgiorno.it

Contributi fino a 30.000 euro per PMI e startup sociali con il Bando Laboratorio Italia 2025 - Contributi, formazione e tutoraggio per cooperative e startup sociali: come partecipare al bando Laboratorio Italia 2025 e accedere ai finanziamenti. 🔗money.it

Startup e PMI innovative: gli incentivi fiscali de minimis - L’incentivo fiscale in “de minimis” all’investimento in startup innovative e PMI innovative prevede una detrazione IRPEF al 65% destinata alle ... 🔗ipsoa.it