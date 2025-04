Star Wars Day cosplay e spade laser si ritrovano al Mufant un pomeriggio di eventi a Torino

Mufant - Museo della Fantascienza di Torino si appresta a celebrare l'evento più atteso dai fan di Guerre Stellari: lo Star Wars Day. Domenica 4 maggio, dalle ore 15:30 alle 19:00, il museo di Piazza Riccardo Valla 5 si trasformerà in un.

