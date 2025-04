Stadio D’Agostino Impensabile giocare la B fuori Avellino

Avellino calcio, Angelo Antonio D’Agostino con il sindaco Laura Nargi per parlare della necessità di avviare a stretto giro i lavori di ristrutturazione dello Stadio Partenio, il Presidente commenta: “È stato un incontro molto produttivo. Abbiamo stabilito la linea da adottare perché i tempi stringono. Abbiamo parlato con il Sindaco al fine di trovare una soluzione perché è Impensabile giocare fuori dalla città di Avellino. A giugno dobbiamo procedere con l’iscrizione al campionato di Serie B e non possiamo non farla con il Partenio. Dobbiamo attrezzarci affinché vengano fatti tutti i lavori. Due sono le cose che ci interessano: perfezionare la squadra e giocare al Partenio».“Abbiamo dato la nostra disponibilità al Comune anche in termini di fondi- prosegue- perché è un momento delicato per l’amministrazione. Anteprima24.it - Stadio, D’Agostino: “Impensabile giocare la B fuori Avellino” Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minutoDopo l’incontro di ieri tenuto dal padron dell’calcio, Angelo Antoniocon il sindaco Laura Nargi per parlare della necessità di avviare a stretto giro i lavori di ristrutturazione delloPartenio, il Presidente commenta: “È stato un incontro molto produttivo. Abbiamo stabilito la linea da adottare perché i tempi stringono. Abbiamo parlato con il Sindaco al fine di trovare una soluzione perché èdalla città di. A giugno dobbiamo procedere con l’iscrizione al campionato di Serie B e non possiamo non farla con il Partenio. Dobbiamo attrezzarci affinché vengano fatti tutti i lavori. Due sono le cose che ci interessano: perfezionare la squadra eal Partenio».“Abbiamo dato la nostra disponibilità al Comune anche in termini di fondi- prosegue- perché è un momento delicato per l’amministrazione.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Stadio Partenio-Lombardi, nuova concessione approvata. D’Agostino: “L’importante è che la squadra abbia la possibilità di giocare nel capoluogo” - Il Consiglio comunale di Avellino ha approvato nella serata di ieri gli indirizzi per la concessione in gestione e uso dello stadio Partenio-Lombardi. La delibera, passata con i soli 19 voti della maggioranza, prevede l’assegnazione dell’impianto esclusivamente a società sportive... 🔗avellinotoday.it

Palmeri la spara: «Conte-Napoli? Successo l’impensabile!» Inter 2.0? - Tancredi Palmeri spara la bomba su Conte e il suo futuro al Napoli. Potrebbe lasciare come già successo all’Inter nell’estate del 2021. IPOTESI ADDIO – Tancredi Palmeri si pronuncia così dalle colonne di Sportitalia.it: «E’ successo l’impensabile, perché in verità la coesione con l’ambiente e con i giocatori è massima, e l’atmosfera della città e dei tifosi attorno è elettrica e trascinante proprio come piace a lui e come vorrebbe sempre. 🔗inter-news.it

San Siro Inter, Scaroni ottimista: «Nuovo stadio coi nerazzurri? Probabilità superiori al 50%, porteremo qui le sedi dei due club! Vi spiego il progetto» - di RedazioneSan Siro Inter, Scaroni ottimista: le parole del presidente del Milan che spiega come stanno le cose per la realizzazione del nuovo stadio Intervistato da Il Foglio in occasione dell’evento per lo stadio San Siro, il presidente del Milan, Paolo Scaroni ha aggiornato sulla questione che sta a cuore sia ai tifosi rossoneri che a quelli dell’Inter. PRESENZE ALLO STADIO –«I tifosi sono al centro della nostra attenzione, avere i tifosi al nostro fianco è importantissimo. 🔗internews24.com

Stadio, D’Agostino: “Impensabile giocare la B fuori Avellino”; D'Agostino: Ampia disponibilità per i lavori allo stadio. Impensabile giocare fuori da Avellino (Guarda il video); «Impensabile non giocare ad Avellino. Pronto a tutto per uscire da questo pantano, anche ad acquistare il Partenio»; D'Agostino incontra la sindaca Nargi: Voglio acquistare il Partenio-Lombardi. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Stadio, D’Agostino: “Ad agosto inizia la B. Non possiamo non giocare in casa” - “È un momento particolare per l’Avellino Calcio.” Con queste parole, il presidente dell'Us Avellino, Angelo Antonio D’Agostino ha commentato ... 🔗irpinianews.it