St crolla l’utile nel primo trimestre Ancora più incertezze sul futuro

l'utile che scende dell'89% a 56 milioni, mentre i ricavi netti segnano una flessione del 27,3% a 2,52 miliardi, in linea con le previsioni. "Ma l'Ebit, l'indicatore di redditività aziendale prima di oneri e imposte – sottolineano i sindacati - crolla del 99,5% a soli 3 milioni di dollari". Ieri, St ha presentato i risultati del trimestre, "il punto più basso nel contesto", ha ammesso Jean Marc Chery, presidente e ceo del gruppo italo-francese dei semiconduttori. Per fare fronte al calo delle vendite, l'azienda ha presentato un piano che prevede l'uscita di 2.800 lavoratori nel mondo, un migliaio dei quali ad Agrate. E il manager ha confermato che la società procederà "sul piano per disegnare la nuova struttura e ridimensionare le spese". Ma non ha fornito cifre, i tagli delle uscite "sono stimati in milioni di dollari nella fascia superiore della forchetta a tre cifre".

