Sport in tv venerdì 25 aprile palinsesto e orari di tutti gli eventi

venerdì 25 aprile sarà ricca di Sport. A Madrid va in scena il secondo turno del Masters e del WTA 1000, con diversi italiani attesi in campo. Nel corso della giornata, infatti, entreranno in azione Berrettini, Musetti, Cinà e Cobolli al maschile, mentre nel femminile sarà protagonista Paolini. Riparte poi la MotoGP, che raggiunge il circuito di Jerez per il Gran Premio di Spagna. Il weekend si aprirà con la prima sessione di prove libere in programma alle 10:45, mentre il prequalifiche andrà in scena alle 15:00.Nel corso di venerdì si apriranno inoltre le danze alla tappa di Tashkent di ginnastica ritmica, valida per la Coppa del Mondo. Appuntamento di CdM anche per la ginnastica artistica, in scena al Cairo. Sarà una giornata importante anche per il mondo del calcio, che si prepara a vivere le ultime partite di Serie B e di Serie C della stagione. Leggi su Sportface.it La giornata di25sarà ricca di. A Madrid va in scena il secondo turno del Masters e del WTA 1000, con diversi italiani attesi in campo. Nel corso della giornata, infatti, entreranno in azione Berrettini, Musetti, Cinà e Cobolli al maschile, mentre nel femminile sarà protagonista Paolini. Riparte poi la MotoGP, che raggiunge il circuito di Jerez per il Gran Premio di Spagna. Il weekend si aprirà con la prima sessione di prove libere in programma alle 10:45, mentre il prequalifiche andrà in scena alle 15:00.Nel corso disi apriranno inoltre le danze alla tappa di Tashkent di ginnastica ritmica, valida per la Coppa del Mondo. Appuntamento di CdM anche per la ginnastica artistica, in scena al Cairo. Sarà una giornata importante anche per il mondo del calcio, che si prepara a vivere le ultime partite di Serie B e di Serie C della stagione.

Cosa riportano altre fonti

La giornata di oggi, venerdì 18 aprile, sarà ricca di eventi sportivi. Inizia l’ultimo weekend della tournée asiatica di Formula 1. Si torna in pista a Jeddah (Arabia Saudita). Alle 15.30 le prove libere 1, mentre alle 19 le prove libere 2. Si avviano alla conclusione gli Atp 500 di Barcellona e Monaco. C’è Luciano Darderi in campo (a partire dalle 11.00) sulla terra tedesca contro Ben Shelton. In Spagna partita di cartello tra Holger Rune e Casper Ruud. 🔗sportface.it

Oggi, venerdì 11 aprile, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Fari puntati sul tennis. Il torneo di Montecarlo entra nelle fasi decisiva e Lorenzo Musetti va in cerca di soddisfazioni, affrontando il greco Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale e puntando alla prima semifinale in un Masters1000 in carriera. 🔗oasport.it

Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, venerdì 11 aprile 2025. Una giornata molto ricca di eventi, a partire dal Masters 1000 di Montecarlo che prosegue con i quarti di finale. Ma a farla da padrona saranno soprattutto i motori, visto che inizieranno i round di Formula 1 in Bahrain e di MotoGP in Qatar, oltre a quello di Superbike in Olanda. Non solo, perché proseguirà il Giro dei Paesi Baschi di ciclismo e andrà in scena anche il The Masters, attesissimo ... 🔗sportface.it

Guida TV Sky Cinema e NOW: Eileen, Venerdi 25 Aprile 2025; MotoGP, orari e dove vedere il GP Spagna a Jerez; Serie A 2024 - 2025, Calendario 33 - 34 - 35 Giornata diretta tv DAZN e Sky Sport; Sport in tv oggi, venerdì 25 ottobre: motociclismo, rugby e NBA oltre al calcio. 🔗Se ne parla anche su altri siti