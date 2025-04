Spopola il Fantapapa il game gratuito del Conclave inventato da due pavesi Un invito a discutere e informarsi

pavesi, Mauro Vanetti e Pietro Pace hanno creato il Fantapapa. Un divertimento completamente gratuito nel quale non si vince niente se non un po’ di “Gloria eterna che solo uno otterrà”. Già circa 10mila persone hanno deciso di iscriversi e di dare vita alla propria formazione composta da 11 cardinali nella speranza che uno, magari proprio il Capitano per guadagnare 500 punti, esca Papa dalla Cappella Sistina dove si riuniranno 135 cardinali elettori. Ilgiorno.it - Spopola il Fantapapa, il game (gratuito) del Conclave inventato da due pavesi: “Un invito a discutere e informarsi” Leggi su Ilgiorno.it Pavia – Dopo aver provato ad essere allenatori che puntano allo scudetto ed esperti di musica per vincere il festival di Sanremo, ora si possono vestire anche i panni dei cardinali. Niente di anticlericale o irrispettoso nei confronti di Papa Francesco, ma un semplice gioco che aiuta a conoscere meglio l’istituzione ecclesiastica con le sue regole che porteranno all’elezione del nuovo pontefice. Due, Mauro Vanetti e Pietro Pace hanno creato il. Un divertimento completamentenel quale non si vince niente se non un po’ di “Gloria eterna che solo uno otterrà”. Già circa 10mila persone hanno deciso di iscriversi e di dare vita alla propria formazione composta da 11 cardinali nella speranza che uno, magari proprio il Capitano per guadagnare 500 punti, esca Papa dalla Cappella Sistina dove si riuniranno 135 cardinali elettori.

Dopo il Fantacalcio e il FantaSanremo, ora arriva il FantaPapa. Oramai i vari "Fanta" spopolano sempre più sui social e così ora, oltre allo sport ed alla musica, perché non tentare la stessa formula per il Conclave? L'idea è venuta, ancora una volta, agli ideatori del format, Mauro Vanetti e Pietro Pace, ed è già un successo: gli iscritti, al momento, sono oltre 5 mila. Per le quote, al momento, i più papabili all'elezione sarebbero il cardinale italiano Pietro Parolin e quello filippino Luis

