Spoleto celebra l'80° Anniversario della Liberazione: un omaggio alla Resistenza e alla memoria collettiva

In occasione deldell’Italia dall’occupazione nazista e dal regime fascista, la città diha resoai Caduticon una serie di cerimonie commemorative. Lezioni, promosse dal Comune diin collaborazione con la sezione locale dell’ANPI, si sono svolte nella mattinata del 25 aprile, toccando diversi luoghi significativistorica cittadina e del territorio circostante.La giornata è iniziata al Monumento ai Caduti di Postignano, nel Comune di Sellano, con la deposizione di una corona d’alloro in ricordo dei cinque partigiani fucilati dai tedeschi. Quattro di loro appartenevanoBrigata Melis, formazione partigiana attiva nell’areaValnerina.A Forca di Cerro, presso la lapide dedicata ai caduti jugoslavi nellaitaliana, è stata deposta una corona d’alloro in segno di riconoscenza verso i combattenti stranieri che contribuironolotta disul territorio italiano.