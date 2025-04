Game-experience.it - Split Fiction, Sydney Sweeney sarà una delle protagoniste del film, secondo un rumor

alcune fonti riportate da Variety,è in trattative per interpretare unaduedinel, l’adattamento cinematografico dell’omonimo videogioco sviluppato da Hazelight Studios e pubblicato da Electronic Arts. Non è ancora stato rivelato se vestirà i panni di Zoe o Mio, ma ciò che è certo è che l’attricecoinvolta anche in qualità di produttrice esecutiva, a conferma del peso del suo coinvolgimento nel progetto.Su Variety leggiamo che alla regia troviamo Jon M. Chu, già noto per lavori come Wicked e Now You See Me 2, mentre la sceneggiatura è nelle mani esperte di Rhett Reese e Paul Wernick, celebri per idella saga Deadpool. La produzione è affidata a Story Kitchen, uno studio specializzato nell’adattamento di titoli videoludici, che ha già lavorato a successi come Sonic e Tomb Raider, e alla casa di produzione Electric Somewhere di Chu.