Split Fiction Il gioco avrà un adattamento al cinema

Split Fiction.Da poco approdato sulle console dei players di tutto il mondo, il videogame creato da Hazelight Studios e pubblicato da Electronic Arts ha già ottenuto un enorme successo di vendite, da qui il grande interessamento di Hollywood e della sua industria cinematografica. Variety, a tal proposito, ha affermato che Jon M. Chu (Wicked) ha già firmato per la regia, e che Sydney Sweeney ha in mano un accordo per far parte del cast. Ma c’è di più!Il film ispirato a Split Fiction dovrebbe essere il prossimo film in agenda per Chu, il cui nome è ancora legato al doppio appuntamento con Wicked. Il regista dirigerà una sceneggiatura firmata da Rhett Reese e Paul Wernick, il duo dietro un altro immenso successo: Deadpool & Wolverine. Universalmovies.it - Split Fiction | Il gioco avrà un adattamento al cinema Leggi su Universalmovies.it Il mondo dei videogames continua a collidere con Hollywood, a conferma di ciò è in arrivo il film tratto da.Da poco approdato sulle console dei players di tutto il mondo, il videogame creato da Hazelight Studios e pubblicato da Electronic Arts ha già ottenuto un enorme successo di vendite, da qui il grande interessamento di Hollywood e della sua industriatografica. Variety, a tal proposito, ha affermato che Jon M. Chu (Wicked) ha già firmato per la regia, e che Sydney Sweeney ha in mano un accordo per far parte del cast. Ma c’è di più!Il film ispirato adovrebbe essere il prossimo film in agenda per Chu, il cui nome è ancora legato al doppio appuntamento con Wicked. Il regista dirigerà una sceneggiatura firmata da Rhett Reese e Paul Wernick, il duo dietro un altro immenso successo: Deadpool & Wolverine.

Se ne parla anche su altri siti

Split Fiction, i voti delle recensioni del nuovo gioco di Josef Fares sono stellari - Josef Fares colpisce ancora: Split Fiction, il suo nuovo gioco sviluppato da Hazelight Studios, ha conquistato la critica con voti straordinari. La stampa specializzata ha elogiato il titolo, definendolo un capolavoro nel genere e confermando il talento dello studio dietro It Takes Two e A Way Out. Con una media di 90 su Metacritic (in seguito a 60 recensioni registrate sul noto aggregatore di voti della stampa specializzata) e 91 su OpenCritic, il gioco si afferma come uno dei migliori dell’anno. 🔗game-experience.it

Split Fiction, la recensione: un gioco cooperativo e pieno di idee - Il nostro parere su Split Fiction, un videogioco cooperativo che omaggia creatività e narrativa senza mai annoiare, che sfida i gamer a scovare tutte le citazioni. A lungo ci siamo interrogati su come definire Split Fiction, il nuovo gioco di Hazelight Studios che, dopo il successo di It Takes Two, torna con un titolo cooperativo dal quale è veramente difficile staccarsi. È uno sci-fi, ma anche un fantasy, un action da cardiopalma e un platform dalle ambientazioni così folli da prosciugarvi i dotti lacrimali dalle risate, senza rinunciare però anche ad un lato più serio e profondo. 🔗movieplayer.it

Hazelight Studios guarda oltre Split Fiction: sta già lavorando al prossimo gioco - Nonostante Split Fiction sia uscito da poche settimane e stia già raccogliendo successo di critica e pubblico, Hazelight Studios ha deciso di guardare oltre. Il director Josef Fares ha rivelato in un’intervista che il team ha già avviato i lavori su un nuovo gioco, dimostrando una produttività sorprendente. Anche se è ancora troppo presto per dettagli concreti, Fares ha confermato che esiste un documento da 130 pagine con idee sulla trama e le meccaniche. 🔗game-experience.it

Split Fiction | Il gioco avrà un adattamento al cinema; Split Fiction Recensione | | TGM; Split Fiction - La recensione; I migliori videogiochi da giocare insieme sul divano. 🔗Se ne parla anche su altri siti