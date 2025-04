Split Fiction il film dal videogioco con Sydney Sweeney per la regia di Jon M Chu

Split Fiction, accelera: una delle protagoniste sarà Sydney Sweeney. Scriveranno gli sceneggiatori dei Deadpool, Rhett Reese & Paul Wernick, dirigerà Jon M. Chu, reduce da Wicked. Si fa sul serio. Comingsoon.it - Split Fiction, il film dal videogioco con Sydney Sweeney per la regia di Jon M. Chu Leggi su Comingsoon.it L'adattamento del grande successo videoludico degli Hazelight Studios,, accelera: una delle protagoniste sarà. Scriveranno gli sceneggiatori dei Deadpool, Rhett Reese & Paul Wernick, dirigerà Jon M. Chu, reduce da Wicked. Si fa sul serio.

Il videogioco Split Fiction sembra già replicare il successo enorme del precedente It Takes Two. Josef Fares si riaffaccia allora sul primo amore, il cinema, firmando un accordo tra gli Hazelight Studios e la Story Kitchen per un adattamento cinematografico. 🔗comingsoon.it

Secondo quanto appreso da Variety, è in lavorazione un adattamento cinematografico di Split Fiction, il nuovo gioco cooperativo di Hazelight Studios, sviluppatore di It Takes Two. Fonti presenti alla Game Developers Conference di San Francisco hanno confermato che la società di Story Kitchen (guidata dal team che ha trasformato “It Takes Two” in un progetto cinematografico acquisito da Amazon) sta mettendo insieme il cast, gli sceneggiatori e il regista del film in un pacchetto, mentre ... 🔗metropolitanmagazine.it

Sembra che Rai Fiction stia coltivando un nuovo ambizioso progetto dedicato a una figura monumentale della cultura italiana. Dopo la produzione incentrata su Peppino Di Capri, le indiscrezioni, lanciate dal sito l’architetto, indicano che la prossima figura ad essere celebrata sul piccolo schermo sarà l'indimenticabile Franco Battiato. Si profila all'orizzonte un film biografico destinato a Rai 1, con l'obiettivo di narrare l'esistenza e il percorso artistico del poliedrico cantautore, ... 🔗mistermovie.it

