Speciali sulla Liberazione Fuochi d’artificio o Scarface La tv del 25 aprile

aprile, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Fuochi d’artificio”, con Anna Losano, Carla Signoris, Bebo Storti, Alessandro Tedeschi, Barbara Ronchi e Francesco Centorame.Verranno proposti due episodi dal titolo “Ribelle” e “Liberi tutti”: nel primo, mentre i suoi cari la cercano, Marta cerca Sara, persa di vista durante l’attacco tedesco. Con lei c’è Vittorio, partigiano e amico, a cui confida il sogno di sabotare l’arsenale nemico.Nel secondo, Marta e Sara tornano in montagna e si riuniscono con Davide e Marco. È il momento di attuare il piano folle di Marta e Vittorio, che potrebbe portare la pace una volta e per tutte.RaiTre alle 21.20 proporrà “Ora e sempre 25 aprile – Speciale Il cavallo e la torre”. In occasione dell’Ottantesimo anniversario della Liberazione, Marco Damilano presenta una serata speciale in diretta dalla Casa Museo Cervi a Gattatico, Reggio Emilia. Bergamonews.it - Speciali sulla Liberazione, Fuochi d’artificio o Scarface? La tv del 25 aprile Leggi su Bergamonews.it Per la prima serata in tv, venerdì 25, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “”, con Anna Losano, Carla Signoris, Bebo Storti, Alessandro Tedeschi, Barbara Ronchi e Francesco Centorame.Verranno proposti due episodi dal titolo “Ribelle” e “Liberi tutti”: nel primo, mentre i suoi cari la cercano, Marta cerca Sara, persa di vista durante l’attacco tedesco. Con lei c’è Vittorio, partigiano e amico, a cui confida il sogno di sabotare l’arsenale nemico.Nel secondo, Marta e Sara tornano in montagna e si riuniscono con Davide e Marco. È il momento di attuare il piano folle di Marta e Vittorio, che potrebbe portare la pace una volta e per tutte.RaiTre alle 21.20 proporrà “Ora e sempre 25– Speciale Il cavallo e la torre”. In occasione dell’Ottantesimo anniversario della, Marco Damilano presenta una serata speciale in diretta dalla Casa Museo Cervi a Gattatico, Reggio Emilia.

Sabato 26 e domenica 27 aprile si terrà il penultimo appuntamento con le visite guidate all’ex campo di concentramento di Montorio (già DAT Colombara) prima della sosta estiva. L’iniziativa rientra nel programma delle celebrazioni dell'80esimo anniversario della Festa di Liberazione nazionale... 🔗veronasera.it

Il prossimo 25 aprile cadrà l’80° anniversario della Liberazione, e per celebrarlo Rai Fiction ha confezionato con Fandango-Matrioska una miniserie in tre puntate tratta dal libro per ragazzi di Andrea Bouchard intitolato Fuochi d’Artificio. Un romanzo che parla della resistenza ma soprattutto di amicizia e di speranza. Ambientata sulle Alpi piemontesi nel 1944, la miniserie è stata diretta da Susanna Nicchiarelli e andrà in onda su Rai 1 il 15, il 22 e il 25 aprile 2025, con l’anteprima su ... 🔗davidemaggio.it

Due proiezioni, due città, un solo messaggio: celebrare l’identità italiana attraverso la storia potente e attuale di Francesca Cabrini. Il film Cabrini, già diventato un cult tra gli italoamericani negli Stati Uniti, ha emozionato le comunità italiane di Cleveland e Ann Arbor in due eventi distinti, organizzati dal Consolato d’Italia a Detroit, guidato dalla Console Allegra Baistrocchi. La prima proiezione si è tenuta a Cleveland, grazie alla collaborazione con il presidente dell’Order ... 🔗ildenaro.it

