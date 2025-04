Spagna Coppa del Re il presidente RFEF Louzan commenta il caos arbitri Non si possono cambiare Domani grande partita

Spagna, Coppa del Re: il presidente RFEF Louzan commenta il caos arbitri: «Non si possono cambiare. Domani grande partita» A poco più di 24 ore dal fischio d’inizio della finale di Copa del Rey tra Real Madrid e Barcellona, non accennano a placarsi le polemiche innescate dal video provocatorio pubblicato dalla televisione ufficiale dei Blancos, . Calcionews24.com - Spagna, Coppa del Re: il presidente RFEF Louzan commenta il caos arbitri: «Non si possono cambiare. Domani grande partita» Leggi su Calcionews24.com del Re: ilil: «Non si» A poco più di 24 ore dal fischio d’inizio della finale di Copa del Rey tra Real Madrid e Barcellona, non accennano a placarsi le polemiche innescate dal video provocatorio pubblicato dalla televisione ufficiale dei Blancos, .

Coppa Italia Serie C, Rimini campione: con la Giana Erminio è sufficiente un pareggio senza reti - Lo 0-0 con la Giana Erminio basta al Rimini per aggiudicarsi la sua prima Coppa Italia Serie C. Dopo la vittoria di misura arrivata a Gorgonzola nella finale d'andata, ai romagnoli era sufficiente il pareggio per alzare il trofeo al cielo. In un Romeo Neri tutto esaurito per i tifosi...

Atletica, Sara Fantini sul podio in Coppa Europa: l'Italia se la gioca con le donne - A Nicosia (Cipro) è andata in scena la prima giornata della Coppa Europa di lanci. Il risultato ad effetto è stato firmato dalla finlandese Silja Kosonen, che ha spedito il martello a 77,07 metri: miglior prestazione mondiale stagionale e record europeo under 23 davanti alla francese Rose Longa (72.87), mentre Sara Fantini ha concluso in terza posizione con lo stagionale di 72.37. Paola Padovan ha invece concluso al sesto posto nella gara di tiro del giavellotto con la misura di 55.

