Spaccata all’alba in centro Rubato il fondo cassa del bar

Spaccata ai danni di un’attività commerciale a Vigevano. L’ennesima che rinnova la preoccupazione degli esercenti già manifestata a più riprese. Questa volta è toccato al bar “La chicca del diavolo” che si trova nel centralissimo corso Cavour. Nonostante questo intorno alle 5 del mattino di ieri ignoti ladri hanno mandato in frantumi la vetrina e sono entrati, impadronendosi del fondo cassa, qualche decina di euro, per lo più in moneta. Poi, non trovando altro di valore e sapendo di correre il rischio di essere scoperti, si sono dileguati lasciando alle loro spalle un considerevole danno alla struttura.Una circostanza che non ha comunque scoraggiato il proprietario che già in giornata ha ripreso l’attività. Ma non ha mancato di segnalare che da almeno un mese quel punto del corso è privo di illuminazione pubblica, una circostanza che ha certamente favorito i malviventi. Ilgiorno.it - Spaccata all’alba in centro. Rubato il fondo cassa del bar Leggi su Ilgiorno.it VIGEVANO (Pavia) Ancora unaai danni di un’attività commerciale a Vigevano. L’ennesima che rinnova la preoccupazione degli esercenti già manifestata a più riprese. Questa volta è toccato al bar “La chicca del diavolo” che si trova nel centralissimo corso Cavour. Nonostante questo intorno alle 5 del mattino di ieri ignoti ladri hanno mandato in frantumi la vetrina e sono entrati, impadronendosi del, qualche decina di euro, per lo più in moneta. Poi, non trovando altro di valore e sapendo di correre il rischio di essere scoperti, si sono dileguati lasciando alle loro spalle un considerevole danno alla struttura.Una circostanza che non ha comunque scoraggiato il proprietario che già in giornata ha ripreso l’attività. Ma non ha mancato di segnalare che da almeno un mese quel punto del corso è privo di illuminazione pubblica, una circostanza che ha certamente favorito i malviventi.

Se ne parla anche su altri siti

TRIESTE - Alto, capelli curati, indossa abiti distinti e scarpe alla moda. E' questo l'identikit della persona sulla quarantina che, qualche minuto dopo la mezzanotte, ha tentato di sfondare l'ingresso di uno studio di fisioterapia in via Madonna del mare. Continua a leggere l'articolo a questo... 🔗triesteprima.it

A neppure dieci giorni dall'apertura, amara sorpresa per Le Savocherie di via Principe di Villafranca, ad angolo con via Paolo Paternostro. Anche il locale di gastronomia e rosticceria in centro, fresco d'inaugurazione, è finito nel mirino: poco dopo la mezzanotte di oggi (24 febbraio) due ladri... 🔗palermotoday.it

Una maxi-operazione anti-droga nel centro di Roma ha portato all'alba all'arresto di 18 persone nella Capitale. Su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, è ancora in corso l'operazione dei Carabinieri della Compagnia di Roma Centro per eseguire l'ordinanza, emessa dal Gop del Tribunale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica capitolina - Direzione Distrettuale Antimafia. 🔗liberoquotidiano.it

Spaccata all’alba in centro. Rubato il fondo cassa del bar; L’ennesima spaccata: In centro il pomeriggio sembra un deserto. Manca la sicurezza; VIDEO | Via Re Federico, in 3 irrompono all'alba in un minimarket: le immagini del furto; Ancora furti in centro, tecnica collaudata: ristorante e focacceria nel mirino. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Spaccata all’alba in centro. Rubato il fondo cassa del bar - VIGEVANO (Pavia) Ancora una spaccata ai danni di un’attività commerciale a Vigevano. L’ennesima che rinnova la preoccupazione degli esercenti già ... 🔗ilgiorno.it

Spaccata in gioielleria in pieno centro, la fuga dei banditi termina contro la vetrata di un negozio: un arresto - Of 10 LECCE – La spaccata in gioielleria in pieno centro e poi la fuga, terminata contro la vetrata di un negozio di ottica durante l’inseguimento con la polizia. È stata un’alba movimentata in città, ... 🔗informazione.it

Lecce, tentata spaccata in gioielleria: arrestato un bandito, due in fuga - Scene da film all'alba di oggi in pieno centro a Lecce. Una banda di malfattori, attorno alle 5:00, ha preso di mira la gioielleria Iacovelli di Piazza Mazzini. In tre, a volto coperto e con addosso d ... 🔗informazione.it