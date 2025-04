Sovrani e capi di Stato ecco chi ci sarà ai funerali di papa Francesco

papa Francesco aveva già provveduto, nel corso del suo pontificato, ad alleggerire e semplificare il rito delle esequie papali, spogliandolo di molti elementi cerimoniali del passato. Anche per questo, il funerale che si terrà sabato sul sagrato di San Pietro si presenterà in una forma più sobria, pur nella sua solennità, alla presenza di oltre 170 delegazioni internazionali (130 già accreditate).Il protocollo vaticano: guida per l’assegnazione dei postiPer organizzare l’afflusso e la sistemazione delle autorità, il Vaticano si affiderà ai manuali protocollari già sperimentati in passato, come nel caso del funerale di Giovanni Paolo II nel 2005. L’obiettivo è garantire ordine e rispetto del cerimoniale in una celebrazione che richiama l’attenzione del mondo.Come da consuetudine, i posti in prima fila saranno riservati a due delegazioni: l’Italia, nazione di cui ogni papa è anche Primate, e l’Argentina, Paese d’origine del Pontefice defunto. Thesocialpost.it - Sovrani e capi di Stato, ecco chi ci sarà ai funerali di papa Francesco Leggi su Thesocialpost.it aveva già provveduto, nel corso del suo pontificato, ad alleggerire e semplificare il rito delle esequieli, spogliandolo di molti elementi cerimoniali del passato. Anche per questo, il funerale che si terrà sabato sul sagrato di San Pietro si presenterà in una forma più sobria, pur nella sua solennità, alla presenza di oltre 170 delegazioni internazionali (130 già accreditate).Il protocollo vaticano: guida per l’assegnazione dei postiPer organizzare l’afflusso e la sistemazione delle autorità, il Vaticano si affiderà ai manuali protocollari già sperimentati in passato, come nel caso del funerale di Giovanni Paolo II nel 2005. L’obiettivo è garantire ordine e rispetto del cerimoniale in una celebrazione che richiama l’attenzione del mondo.Come da consuetudine, i posti in prima fila saranno riservati a due delegazioni: l’Italia, nazione di cui ogniè anche Primate, e l’Argentina, Paese d’origine del Pontefice defunto.

